Общество

Александр Котов: Мемориал «Знамя Победы» - символ великого героизма

Мемориал, открытый 30 апреля в Себежском районе, является символом великого героизма, который проявил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, делясь впечатлениями после завершения церемонии.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что сегодняшнее событие в Идрице символично и для Псковской области, и для всей страны.

«Я испытываю чувство гордости за своих земляков, за воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, за свою Родину. Этот памятник о славе русских воинов, о вечной памяти погибших в боях за освобождение нашей страны», - сказал Александр Котов.

Как отметили в пресс-службе областного Собрания депутатов, символическое событие собрало в небольшом населённом пункте Себежского района Псковской области сотни людей. В церемонии открытия памятника, построенного с привлечением народных средств, приняли участие ветераны, молодёжь, общественные объединения, представители органов государственной и муниципальной власти, духовенство, военнослужащие, СМИ, местные жители и гости из других регионов.

Напомним, посёлок Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование "Идрицкая". В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.