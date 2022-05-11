Общество

Согласованы новые границы для строительства федерального молодежного лагеря в Печорах

Согласованы новые границы земельного участка для строительства федерального молодежного лагеря в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Изображение: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В соответствии с концепцией, это будет своего рода псковский "Артек", ежегодно собирающий на отдых детей со всей России. При этом дети из нашего региона, из Печор, будут пользоваться особыми льготами. Для них пребывание в лагере станет бесплатным», — отметили в организации.

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Рассматривалось несколько вариантов архитектурных проектов. «На некоторых из них городок для детей выглядит как сказочное царство-государство среди красивой псковской природы. Проект будущего оздоровительного лагеря в стадии утверждения», — добавили в АНО.