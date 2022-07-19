Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
подготовка к свадьбе
Geely без наценки
Июньские счета за электроэнергию
Еда и солнце: топ уютных летних террас Пскова
«Экокабель» Мы — сила
озера, рыбалка, путешествия
Доступ к сервисам «Псковэнергосбыта»
«Европа Плюс» возглавила рейтинг
95 лет Псковскому району
Господин Рейтингомер
изменения в положении о фракциях
с табасаранским акцентом
модель из Любятово
 
 
 
ещё Общество 19.07.2022 15:250 Дети беженцев и погибших на Украине военнослужащих пойдут в сады Пскова бесплатно 22.07.2022 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом 22.07.2022 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове 22.07.2022 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города
 
 
 
Самое популярное 18.07.2022 09:052 В Пскове празднование дня рождения закончилось дракой на автомойке и смертью гостя 16.07.2022 18:030 Двоих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 15.07.2022 20:320 Ребенок и женщина погибли в результате ДТП в Псковском районе 19.07.2022 19:350 В Пскове погиб юноша, упавший с моста Александра Невского 18.07.2022 17:5413 «Грустно и точка»: псковичи делятся впечатлениями о новом ресторане
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением

22.07.2022 12:57|ПсковКомментариев: 4

Подробности убийства кошки в Пскове опубликовал приют «Добрый» (Северо-Запад) в свой группе в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, житель областного центра несколько раз скинул питомца в мусоропровод, впоследствии животное погибло.

Фото здесь и далее: группа приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте»

«Мама маньяка собирает для удовлетворения садистских потребностей сына кошек по приютам, а он их садистки убивает, перед смертью жестоко пытая. Вчера он выкинул в мусоропровод нашу кошку Пушинку, она была жива, и неравнодушные люди пытались ее спасти. Но маньяк отобрал ее и садистки убил, перед смертью пытал, выбил глаз, другие подробности мы не будем сообщать. Неравнодушные люди написали заявление, пытаются провести вскрытие, но полиция откровенно мешает это сделать, т. к. или этот садист - бывший сотрудник, или их отец занимает немаленький пост в МВД. Раньше эта семья преступников жила на Морозовской ветке, и там бесследно пропадали люди и животные. Видимо, из-за своих связей им удается избежать наказания! Только максимальная огласка и общественный резонанс могут оказать влияние на эту страшную ситуацию!» - говорится в сообщении приюта.

В социальной сети «ВКонтакте» одна из женщин рассказала, что уже написала губернатору письмо с просьбой провести проверку по данному факту и взять ситуацию на личный контроль.

«Кошмар, в голове не укладывается, среди кого мы живем...» - заметила подписчица группы.

«На это невозможно смотреть и читать. Сердце кровью обливается», - добавила вторая.

Теги: #псков #жестокое обращение с животными
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?
В опросе приняло участие 215 человек
Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод В Псковском районе агрессивный пес чуть не загрыз собаку, с которой гулял ребенок Порховский убийца щенков предстанет перед судом Неизвестный расстрелял нескольких котов в Пустошке Великолучанин выбросил кота из окна пятого этажа и добил его ногами В Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту убийства собак Живодеры разрисовали собаку в Пскове Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки Неизвестные повесили собаку в локнянской деревне Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела Прокуратура организовала проверку по факту убийства животных в Порхове Щенков выбросили из окна пятиэтажки на детскую площадку в Порхове Пакет с живыми котятами выбросили в мусорный бак в Пскове Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак В Пскове нашлись хозяева прикованной к стене сарая собаки Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках «Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда Собачья жизнь - собачьи законы Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+ Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак
22.07.2022, 23:360 Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове 22.07.2022, 23:240 Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе 22.07.2022, 22:160 Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе 22.07.2022, 22:140 Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
22.07.2022, 22:090 Мопед сбил женщину в Великих Луках, водитель скрылся 22.07.2022, 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом 22.07.2022, 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022, 21:230 Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца*
22.07.2022, 21:140 Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии 22.07.2022, 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове 22.07.2022, 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022, 20:360 Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах
22.07.2022, 20:250 Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций 22.07.2022, 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города 22.07.2022, 19:550 Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант 22.07.2022, 19:430 Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова
22.07.2022, 19:310 Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты 22.07.2022, 19:240 Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове 22.07.2022, 19:190 В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15 22.07.2022, 19:143 Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная
22.07.2022, 19:080 Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне 22.07.2022, 18:560 «Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни. ВИДЕО 22.07.2022, 18:530 Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе 22.07.2022, 18:381 Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове
22.07.2022, 18:371 Все колонии Псковской области посетит нотариус 22.07.2022, 18:220 Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос 22.07.2022, 18:070 Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор 22.07.2022, 17:572 «Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России
22.07.2022, 17:551 Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки» 22.07.2022, 17:480 Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда 22.07.2022, 17:300 Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 22.07.2022, 17:280 Женщина погибла в ДТП на грунтовой дороге в Палкинском районе
22.07.2022, 17:180 ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9% 22.07.2022, 17:130 От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков 22.07.2022, 17:110 ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове 22.07.2022, 17:020 Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области
22.07.2022, 17:000 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 22.07.2022, 16:582 Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон» 22.07.2022, 16:530 Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области 22.07.2022, 16:510 В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения
22.07.2022, 16:460 Автомобиль съехал в болото в Пустошкинском районе 22.07.2022, 16:330 Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы 22.07.2022, 16:300 Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам 22.07.2022, 16:283 В Пскове планируют консервацию Гремячей башни
22.07.2022, 16:250 Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд 22.07.2022, 16:190 Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам 22.07.2022, 16:090 Новый директор псковской филармонии о творческих планах: Эксперименты не закончатся 22.07.2022, 15:560 Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО
22.07.2022, 15:510 Порхович отправится в тюрьму за избиение женщины до смерти 22.07.2022, 15:440 Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы подведут на следующей неделей 22.07.2022, 15:380 Сергей Жаворонок рассказал о первых проектах на посту директора псковской филармонии 22.07.2022, 15:340 Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» прошла в Пскове
22.07.2022, 15:330 Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни 22.07.2022, 15:310 На выставку проектов благоустройства Гремячей горы представили 30 работ 22.07.2022, 15:260 Ситуацию с нехваткой пуфов для зрителей прокомментировал директор псковской филармонии 22.07.2022, 15:200 Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях
22.07.2022, 15:110 За три дня «Экопром» очистил от мусора остров имени Залита 22.07.2022, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга, посвященного благоустройству Гремячей горы 22.07.2022, 14:580 Михаил Ведерников поздравил Пыталовский район с годовщиной освобождения от фашистов 22.07.2022, 14:550 Позаботиться о детской электробезопасности призвали псковичей
22.07.2022, 14:510 Концерт «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове во второй половине августа 22.07.2022, 14:480 Снижение ставок привело к оживлению кредитной активности бизнеса в Псковской области 22.07.2022, 14:430 В Псковской области отложили внедрение новой территориальной схемы по обращению с ТКО 22.07.2022, 14:400 Великолучанка нашла дефект в интернет-покупке и вернула деньги через суд
22.07.2022, 14:390 Серию джазовых концертов дадут в Пскове осенью 22.07.2022, 14:362 Изменилось место проведения концерта Николая Носкова в Пскове 22.07.2022, 14:310 Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров 22.07.2022, 14:240 «Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение
22.07.2022, 14:140 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей в праздничные выходные 22.07.2022, 14:110 «Подстрочник»: О новом филармоническом сезоне в Псковской области. ВИДЕО 22.07.2022, 14:091 Информацию о псковиче-живодере передадут в правоохранительные органы 22.07.2022, 14:070 Сеанс одновременной игры проводят для начинающих шахматистов в Пскове
22.07.2022, 14:051 Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе 22.07.2022, 13:530 В рубель: Горемычные неквалы, 10 лет «Моглино» и санкции с биполяркой 22.07.2022, 13:523 Псковская пивоварня «Савицкий» увеличивает производственные мощности в два раза 22.07.2022, 13:400 Грозы и до +30 градусов ожидается в Псковской области 23 июля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru