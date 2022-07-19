Общество

Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением

Подробности убийства кошки в Пскове опубликовал приют «Добрый» (Северо-Запад) в свой группе в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, житель областного центра несколько раз скинул питомца в мусоропровод, впоследствии животное погибло.

Фото здесь и далее: группа приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте»

«Мама маньяка собирает для удовлетворения садистских потребностей сына кошек по приютам, а он их садистки убивает, перед смертью жестоко пытая. Вчера он выкинул в мусоропровод нашу кошку Пушинку, она была жива, и неравнодушные люди пытались ее спасти. Но маньяк отобрал ее и садистки убил, перед смертью пытал, выбил глаз, другие подробности мы не будем сообщать. Неравнодушные люди написали заявление, пытаются провести вскрытие, но полиция откровенно мешает это сделать, т. к. или этот садист - бывший сотрудник, или их отец занимает немаленький пост в МВД. Раньше эта семья преступников жила на Морозовской ветке, и там бесследно пропадали люди и животные. Видимо, из-за своих связей им удается избежать наказания! Только максимальная огласка и общественный резонанс могут оказать влияние на эту страшную ситуацию!» - говорится в сообщении приюта.

В социальной сети «ВКонтакте» одна из женщин рассказала, что уже написала губернатору письмо с просьбой провести проверку по данному факту и взять ситуацию на личный контроль.

«Кошмар, в голове не укладывается, среди кого мы живем...» - заметила подписчица группы.

«На это невозможно смотреть и читать. Сердце кровью обливается», - добавила вторая.