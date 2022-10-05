Общество

Грибы-мутанты нашли в Псковской области. ФОТО

Грибы-мутанты нашли в Псковской области. О своей находке в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил подписчик.

Фото: Сергей Иванов / «ВКонтакте»

«Мутанты», - подписал свою фотографию грибник.

В комментариях жители области отметили, что этом сезоне встречали много подобных грибов.

«Дружная семейка! Неразлучные», – написала женщина.

Подписчики сообщества также выложили фотографии своих находок в псковских лесах.

Фото: Ирина Лапская / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в лесу Псковской области обнаружили ведьмин круг из мухоморов.