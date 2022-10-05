Грибы-мутанты нашли в Псковской области. ФОТО

Грибы-мутанты нашли в Псковской области. О своей находке в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил подписчик.
Фото: Сергей Иванов / «ВКонтакте»
«Мутанты», - подписал свою фотографию грибник.
В комментариях жители области отметили, что этом сезоне встречали много подобных грибов.
«Дружная семейка! Неразлучные», – написала женщина.
Подписчики сообщества также выложили фотографии своих находок в псковских лесах.
Фото: Ирина Лапская / «ВКонтакте»
Ранее сообщалось, что в лесу Псковской области обнаружили ведьмин круг из мухоморов.