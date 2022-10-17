Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили категорически против «военного налога»

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (82,23%) выступили категорически против инициативы о введении «военного налога» - сбора с граждан, которые не попали под мобилизацию. Это следует из опроса, в котором приняли участие 574 человека.

5,92% голосующих, напротив, согласились, что люди, которых не коснулась мобилизация, обязаны помогать государству деньгами.

Готовы платить налог при условии, что в будущем это позволит избежать мобилизации, 5,57% опрошенных. По мнению 4,53% респондентов, оплачивать свой долг перед Родиной рублём нельзя.

1,22% участников опроса не смогли определиться с ответом, поскольку пока не взвесили все «плюсы» и «минусы» такой инициативы.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Есть ли у вас сбережения/накопления?»