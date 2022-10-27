Общество

Владимир Кузь о мусорном кощунстве и отношении к пропаганде ЛГБТ

Парламентский час на тему реализации мусорной реформы на территории региона состоялся на сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 27 октября. Помимо этого, парламентарии рассмотрели несколько законопроектов, например, запрет на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола и об освобождении мобилизованных от уплаты транспортного налога. Подробнее об итогах сессии в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента Владимир Кузь.

- Владимир Васильевич, в ходе парламентского часа обсудили вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Насколько успешно, на ваш взгляд, в регионе проходит мусорная реформа?

- Я не могу сказать, что она проходит успешно, но одновременно с этим не могу сказать, что она проходит из рук вон плохо. В принципе, она идёт, хотя есть моменты, которые необходимо доработать. Наш региональный оператор (филиал ООО «Экопром» - ред.) оперативно реагирует на многие моменты.

Сейчас самый главный и больной вопрос для нас - это, конечно, экотехнопарк. Это самое важное.

- Экотехнопарк планируют построить к 2024 году. Насколько области необходим такой объект? Есть ли какие-то угрозы срыва сроков строительства?

- Его ещё не начали строить, проект находится на экспертизе. По словам Сергея Сергеевича Грахова (председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области - ред.), в ноябре он должен пройти и госэкспертизу, и экологическую экспертизу, ну а дальше всё будет зависеть от работы органов исполнительной власти: насколько качественно они подошли к выбору концессионера, всё от этого будет зависеть.

В целом экотехнопарк Псковской области крайне необходим, потому что собирать мусор в свалки - это кощунство. Что мы потом оставим детям?

- Сегодня вы сообщили коллегам о сложностях с вывозом мусора с острова Залита. Есть ли уже понимание, как можно решить проблему?

- Пока решения у регоператора нет, пока у него не будет собственного транспорта для вывоза мусора с островов. Пока они прибегают к помощи частников, но у частников не всегда есть возможность оперативно реагировать, скажем, на накопившиеся объемы мусора. В связи с этим происходят определенные сбои. Плюс ещё мы должны не забывать, что в летний период, в туристический сезон количество населения на острове Залита прибавляется кратно. Увеличивается и объём мусора. Сейчас, конечно, зимой, будет всё поспокойнее.

Проблема постепенно решается по мере реализации мусорной реформы. Изначально вообще не знали, как вывозить оттуда мусор, что с ним делать. На сегодняшний день раз в месяц мусор вывозится. Я надеюсь, что в дальнейшем график вывоза будет скорректирован, что его будут вывозить чаще.

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- Псковские депутаты сегодня поддержали запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Насколько такой законопроект актуален для региона? Не грозит ли это волной не совсем обоснованных штрафов, ведь такую пропаганду можно рассмотреть, в частности, и в литературе, и в живописи?

- Правильный закон, я категорически против всего этого. Я против, чтобы мои дети вообще хоть каким-то образом это видели или слышали. Как это отразится на нашем будущем, я не могу сказать, но в Псковской области я не знаю людей, которые состоят в этих сообществах. Я категорически против ЛГБТ и прочих этих страшных вещей: родитель №1, родитель №2 - это ужасно.

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- Сегодня депутаты приняли законопроект, предусматривающий освобождение мобилизованных граждан или их супругов от уплаты транспортного налога. Будет ли и дальше Псковское областное Собрание делать подобные шаги по поддержке мобилизованных и военнослужащих?

- Мы будем максимально прикладывать усилия для того, чтобы наши мобилизованные были социально защищены, то есть любые предложения мы будем тщательно рассматривать, прорабатывать. Поддержка нужна, поэтому мы будем со своей стороны взаимодействовать и поддерживать все решения и начинания.

Беседовала Кения Иванова