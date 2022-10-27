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Общество

Стало известно имя кандидата на должность главы псковского УФАС

27.10.2022 11:54|ПсковКомментариев: 1

Новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области скорее всего станет Ирина Белоконь. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. 

Напомним, сегодня, 27 октября губернатор Псковской области заявил о том, что новый руководитель ведомства вступит в должность на следующей неделе.

Нынешний руководитель УФАС - Ольга Милонаец – проработает в должности до конца месяца. С 1 ноября в должность вступает Ирина Белоконь, с 4 февраля 2014 года приказом ФАС России она руководила управлением Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Пресс-портрет
Милонаец Ольга Викторовна
Теги: #УФАС России по Псковской области #кадровые назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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