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Женский акцент: Елена армянская

Гегине — это армянский вариант имени Елена. Как Елену Гарниковну, воспитателя высшей категории, ее знают коллеги по детскому саду, воспитанники с родителями и чиновники, вручившие ей два года назад диплом на конкурсе «Воспитатель года». В Пскове она обрела вторую Родину, где учит патриотизму маленьких россиян. Гегине Арутюнян — новая героиня проекта Псковской Ленты Новостей «Женский акцент», рассказывающего о псковичках разных национальностей, вносящих вклад в развитие региона.

Трясения юности

Прежде чем оказаться в Пскове, семья Арутюнян пропустила через себя всю новейшую историю Армении. Старшеклассницей Гегине помогала перевязывать раненых после землетрясения в Спитаке. В 1988 году оно унесло не меньше 25 тысяч жизней, пострадавших развозили по больницам всей республики. Привезли и в город, где жили Арутюняны. После помощи в палатах Гегине с подругами шла на почту, рассылать телеграммы с таким важным словом «жив».

Помнит она автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха. В квартире Арутюнянов накрыли стол, соседи несли еду и одежду для женщин, покинувших свои дома в одних ночнушках. Страна лопнула, как спелый гранат.

Гегине, выпускница русской школы, собиралась вернуться туда же на работу. Пока она училась в русском педагогическом училище им. Н. Островского, школа стала обычной общеобразовательной. Гегине стала учителем начальных классов. А потом семья переехала в Псков, где уже жила сестра отца. И про педагогику пришлось надолго забыть.

Дом в Пскове

Гегине Арутюнян вспоминает, как открывали в Пскове семейное кафе.

Папа — учитель истории, пусть и с управленческим опытом. Мама — музыкальный руководитель в детском саду. Гегине — учитель начальных классов. И младший брат, заканчивавший в Пскове школу. Такой педагогический коллектив стал костяком персонала в «Аисте». Кафе уже нет, но псковичи помнят вывеску на улице Юбилейной.

С сыном Арманом.

«Аист» закрыли в 2009 году, когда заболел отец. Семья решила, что окружить его заботой, вниманием и любовью важнее, чем продолжать бизнес. Теперь Гегине готовит только для своей семьи. На праздниках за столом главенствует ее мама. Она же непременно готовит толму — голубцы в виноградных листьях. Для повседневного стола этот нетипичный для Пскова продукт покупают в «Дарах Армении» у бывших «Культтоваров» на Рижском проспекте. На торжества достают листья, привезенные из нечастых поездок в Армению.

«Там почти все родственники, - говорит Гегине, - но моя вторая Родина и дом в Пскове. Я там прожила 21 год, а здесь уже 29 лет. Туда тянет отдохнуть, увидеть родных. Но здесь моя работа, здесь я уже состоялась».

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На каноне

После закрытия «Аиста» она смахнула пыль с диплома педагога. И пошла по стопам матери в детский сад. Постепенно повышала категорию, и сейчас имеет высшую. Пока не началась пандемия, еще и преподавала в псковской школе выходного дня «Маштоц» детям из армянских семей язык, историю и литературу своей первой Родины. Ученики школы до пандемии ежегодно выступали на городских концертах ко Дню народного единства.

Сейчас Елена Гарниковна работает в одном из самых новых дошкольных учреждений города.

«Работа педагога – неблагодарный, но благородный труд. Детей я воспитываю, в первую очередь, патриотами, - раскрывает Елена Гарниковна свои профессиональные устремления, - чтобы любили свою страну, любили свою семью, чтобы уважали друг друга».

С проектом «Марафон Победы» два года назад она стала победителем городского этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» в номинации «Верность профессии». В том же 2020 году папа одного из воспитанников посвятил ей стихотворение «Воспитатели». Член Союза писателей Борис Зуев опубликовал его со словами «посвящается любимому воспитателю моего сына, Гегине Гарниковне Арутюнян».

Ее первые воспитанники уже оканчивают школу, но воспитательницу свою не забывают, поздравляют с праздниками, приносят билеты на концерты творческих коллективов, где занимаются. А Елена Гарниковна на одном из выпускных в детском саду как-то произвела фурор, сыграв на национальном щипковом инструменте канон.

Коллеги знают ее еще и как мастера высшей категории по вязанию спицами. Платья, кардиганы и шапки ручной работы она носит не только сама, но и щедро делится плодами своего творчества.

«Отношение родителей и детей дает стимул работать дальше, - признается Елена Гарниковна. - Я нужна детям, значит, не зря выбрала эту замечательную женскую профессию. Значит, моя работа действительно ценится».

И с этим трудно не согласиться.

Юлия Магера