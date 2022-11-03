Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: оккупация Пскова
Топ клиник Пскова
Защита от грабителей
Опасность онлайн-мошенников для детей
Досуговые центры для взрослых
в роли ведущих ENERGY
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 000 рублей
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
показания электросчетчиков
Электронная транспортная накладная
Денис Иванов о главе города
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Общество 03.11.2022 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 04.11.2022 12:540 Борис Елкин: Мы разные, но мы едины! 04.11.2022 12:220 Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование 04.11.2022 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.11.2022 11:590 Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области 5 ноября 04.11.2022 11:470 Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1512 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 31.10.2022 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 28.10.2022 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Женский акцент: Елена армянская

04.11.2022 11:36|ПсковКомментариев: 0

Гегине — это армянский вариант имени Елена. Как Елену Гарниковну, воспитателя высшей категории, ее знают коллеги по детскому саду, воспитанники с родителями и чиновники, вручившие ей два года назад диплом на конкурсе «Воспитатель года». В Пскове она обрела вторую Родину, где учит патриотизму маленьких россиян. Гегине Арутюнян — новая героиня проекта Псковской Ленты Новостей «Женский акцент», рассказывающего о псковичках разных национальностей, вносящих вклад в развитие региона.

 

Трясения юности

Прежде чем оказаться в Пскове, семья Арутюнян пропустила через себя всю новейшую историю Армении. Старшеклассницей Гегине помогала перевязывать раненых после землетрясения в Спитаке. В 1988 году оно унесло не меньше 25 тысяч жизней, пострадавших развозили по больницам всей республики. Привезли и в город, где жили Арутюняны. После помощи в палатах Гегине с подругами шла на почту, рассылать телеграммы с таким важным словом «жив».

Помнит она автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха. В квартире Арутюнянов накрыли стол, соседи несли еду и одежду для женщин, покинувших свои дома в одних ночнушках. Страна лопнула, как спелый гранат.

Гегине, выпускница русской школы, собиралась вернуться туда же на работу. Пока она училась в русском педагогическом училище им. Н. Островского, школа стала обычной общеобразовательной. Гегине стала учителем начальных классов. А потом семья переехала в Псков, где уже жила сестра отца. И про педагогику пришлось надолго забыть.

Дом в Пскове

Гегине Арутюнян вспоминает, как открывали в Пскове семейное кафе.

Папа — учитель истории, пусть и с управленческим опытом. Мама — музыкальный руководитель в детском саду. Гегине — учитель начальных классов. И младший брат, заканчивавший в Пскове школу. Такой педагогический коллектив стал костяком персонала в «Аисте». Кафе уже нет, но псковичи помнят вывеску на улице Юбилейной.

С сыном Арманом.

«Аист» закрыли в 2009 году, когда заболел отец. Семья решила, что окружить его заботой, вниманием и любовью важнее, чем продолжать бизнес. Теперь Гегине готовит только для своей семьи. На праздниках за столом главенствует ее мама. Она же непременно готовит толму — голубцы в виноградных листьях. Для повседневного стола этот нетипичный для Пскова продукт покупают в «Дарах Армении» у бывших «Культтоваров» на Рижском проспекте. На торжества достают листья, привезенные из нечастых поездок в Армению.

«Там почти все родственники, - говорит Гегине, - но моя вторая Родина и дом в Пскове. Я там прожила 21 год, а здесь уже 29 лет. Туда тянет отдохнуть, увидеть родных. Но здесь моя работа, здесь я уже состоялась».

На каноне

После закрытия «Аиста» она смахнула пыль с диплома педагога. И пошла по стопам матери в детский сад. Постепенно повышала категорию, и сейчас имеет высшую. Пока не началась пандемия, еще и преподавала в псковской школе выходного дня «Маштоц» детям из армянских семей язык, историю и литературу своей первой Родины. Ученики школы до пандемии ежегодно выступали на городских концертах ко Дню народного единства.

Сейчас Елена Гарниковна работает в одном из самых новых дошкольных учреждений города.

«Работа педагога – неблагодарный, но благородный труд. Детей я воспитываю, в первую очередь, патриотами, - раскрывает Елена Гарниковна свои профессиональные устремления, - чтобы любили свою страну, любили свою семью, чтобы уважали друг друга».

С проектом «Марафон Победы» два года назад она стала победителем городского этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» в номинации «Верность профессии». В том же 2020 году папа одного из воспитанников посвятил ей стихотворение «Воспитатели». Член Союза писателей Борис Зуев опубликовал его со словами «посвящается любимому воспитателю моего сына, Гегине Гарниковне Арутюнян».

Ее первые воспитанники уже оканчивают школу, но воспитательницу свою не забывают, поздравляют с праздниками, приносят билеты на концерты творческих коллективов, где занимаются. А Елена Гарниковна на одном из выпускных в детском саду как-то произвела фурор, сыграв на национальном щипковом инструменте канон.

Коллеги знают ее еще и как мастера высшей категории по вязанию спицами. Платья, кардиганы и шапки ручной работы она носит не только сама, но и щедро делится плодами своего творчества.

«Отношение родителей и детей дает стимул работать дальше, - признается Елена Гарниковна. - Я нужна детям, значит, не зря выбрала эту замечательную женскую профессию. Значит, моя работа действительно ценится».

И с этим трудно не согласиться.

Юлия Магера

Теги: #межнациональные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 306 человек
04.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем 04.11.2022, 12:540 Борис Елкин: Мы разные, но мы едины! 04.11.2022, 12:380 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках 04.11.2022, 12:220 Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование
04.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.11.2022, 11:590 Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области 5 ноября 04.11.2022, 11:520 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское» 04.11.2022, 11:470 Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни
04.11.2022, 11:360 Женский акцент: Елена армянская 04.11.2022, 11:180 Псковича задержали по подозрению в краже продуктов на 2 000 рублей 04.11.2022, 11:000 Каждая четвёртая сделка с недвижимостью в СЗФО проходит без кредитов – Сбер 04.11.2022, 10:500 Михаил Ведерников: Вместе мы решим любые задачи во имя процветания России
04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове 04.11.2022, 10:270 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома 04.11.2022, 10:160 Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября 04.11.2022, 10:020 «Большой этнографический диктант» пройдёт в Музее истории города Печоры
04.11.2022, 09:490 Александр Котов: Способность сплотиться, выстоять и победить не раз помогала нам во времена испытаний 04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках 04.11.2022, 09:260 Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских экспонирует «Михайловское» 04.11.2022, 09:160 День народного единства отмечают в России 4 ноября
04.11.2022, 09:000 Сбер опубликовал режим работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября 03.11.2022, 23:040 Почти 600 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников 03.11.2022, 22:275 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября 03.11.2022, 22:210 Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным
03.11.2022, 22:200 Псковские курсанты собрались на торжественное построение в преддверии 4 ноября 03.11.2022, 22:021 Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий 03.11.2022, 21:530 Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры 03.11.2022, 21:390 Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию
03.11.2022, 21:210 Почти 850 семей в Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребенка 03.11.2022, 21:163 Губернатор поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова 03.11.2022, 21:050 Общественный совет при псковском УФСИН подвел итоги работы за 9 месяцев  03.11.2022, 20:470 Выставка «Всеволодов Свет» открылась в Пскове
03.11.2022, 20:390 Кандидат исторических наук проведёт Александро-Невские беседы в Пскове 03.11.2022, 20:240 Псковская область вошла в число регионов-победителей в Хакатоне-2022 03.11.2022, 20:011 Кардиолог назвал возможные причины внезапной смерти во сне 03.11.2022, 19:572 Половина россиян не имеет возможности взять ипотеку
03.11.2022, 19:470 Школьников Псковской области приглашают на Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен» 03.11.2022, 19:230 Афиша для всех: куда пойти и что посмотреть на длинных выходных 03.11.2022, 19:220 Псковских студентов приглашают присоединиться к образовательному проекту «Диалог» 03.11.2022, 19:090 Госавтоинспекция проинформировала псковичей о графике работы в День народного единства
03.11.2022, 18:581 Губернатор и сотрудники областного правительства убрали от листвы Ботанический сад 03.11.2022, 18:530 Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Пскове 03.11.2022, 18:510 Назван средний возраст волонтёра в Псковской области 03.11.2022, 18:500 Музей оккупации в Пскове поменяет график работы в праздничный и выходные дни
03.11.2022, 18:480 Более 70% россиян сталкивались с проверкой службы безопасности при приеме на работу 03.11.2022, 18:431 Координатор великолукского фонда «Старость в радость» выступила на всероссийской конференции 03.11.2022, 18:420 Бизнесмен выбросил в море четырёх дельфинов в Севастополе 03.11.2022, 18:400 Королева полуфинала «Мисс Псков» назвала особенности участия в фестивале
03.11.2022, 18:380 Плюсский район приступает к реализации масштабного инфраструктурного проекта 03.11.2022, 18:280 Названа одна из наиболее проблемных мусорных площадок в Пскове 03.11.2022, 18:250 Губернатор оценил работу новой электронной системы региональной службы судебных приставов 03.11.2022, 18:190 На выставку «Сказы северного леса» приглашают псковичей
03.11.2022, 18:140 Три медали привезла псковская команда с чемпионата «Абилимпикс» 03.11.2022, 18:071 Городской автобус на маршруте №4 будет пропускать одну остановку в Пскове 03.11.2022, 18:000 Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района 03.11.2022, 17:520 Культура отмены
03.11.2022, 17:480 Поставка транспортных карт для студентов задерживается в Пскове 03.11.2022, 17:373 Более 60 тонн псковской клюквы направили в Литву 03.11.2022, 17:270 Тару из-под немецкого пива военных лет нашли при реконструкции дороги в Пскове. ФОТО 03.11.2022, 17:260 Александр Козловский оценил инициативу о едином наборе льгот и мер поддержки для участников СВО
03.11.2022, 17:180 Финалистки «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили мастер-класс по депиляции 03.11.2022, 17:150 Фестиваль «Золотая маска» проходит в Санкт-Петербурге 03.11.2022, 17:100 Церковь Входа Господня в Иерусалим подготовили к покраске в Плюсском районе 03.11.2022, 17:080 Необходим ли запрет на въезд в Россию для покинувших страну граждан?
03.11.2022, 17:040 Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района 03.11.2022, 16:450 «Беседка»: Королевы полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» в гостях у «ПЛН FM». ВИДЕО 03.11.2022, 16:442 Борис Елкин предложил псковичам придумать названия автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии 03.11.2022, 16:341 Пскович воткнул нож в бедро сожительницы из-за запаха сигарет
03.11.2022, 16:230 Диетолог порекомендовала отказаться от хурмы в период обострения геморроя 03.11.2022, 16:200 Оправдательный приговор псковскому иеговисту отменил областной суд 03.11.2022, 16:170 Более 12 тысяч кубометров песка привезли для строительства ФОКОТа в Новоржеве 03.11.2022, 16:110 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом страны, борьбе с пропагандой ЛГБТ и поддержке мобилизованных. ВИДЕО
03.11.2022, 15:580 Умные устройства от Сбера можно купить со скидкой в Зелёный день 03.11.2022, 15:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 ноября 03.11.2022, 15:540 Три чашки кофе в день не навредят, считает терапевт 03.11.2022, 15:510 Менее 30 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru