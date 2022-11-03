Общество

Где узнать адреса бомбоубежищ, рассказал губернатор Псковской области

Где узнать адреса ближайших к месту проживания и работе бомбоубежищ, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

Фото: ru.freepik.com

«Появились просьбы опубликовать адреса бомбоубежищ и других защитных сооружений Псковской области. По понятным причинам полный список размещать не буду. При этом каждый из вас может узнать, куда согласно предписанному регламенту эвакуироваться конкретно по вашему месту жительства или работы. Такую информацию вам могут предоставить в администрации муниципального образования. Приходите или звоните, они обязаны вас проинформировать», – отметил губернатор.

Аналогичные данные можно запросить и у работодателя.

«Вместе с тем, заниматься этим вопросом стоит только для личного душевного спокойствия. При возникновении непредвиденных обстоятельств вся необходимая информация будет доводиться с помощью громкоговорителей, ответственными специалистами и уличными указателями. Это предусмотрено алгоритмами гражданской обороны», - рассказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что учения проводились из-за введения в регионе уровня базовой готовности согласно указу президента: «Это плановая работа, повода для беспокойства нет».

Смотрите также Результаты масштабных учений по гражданской обороне проанализируют в Псковской области