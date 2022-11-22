Общество

Борис Елкин объяснил сложность развития городских окраин Пскова

Сложность развития городских окраин Пскова заключается в уже сложившейся инфраструктуре, а именно – в частном секторе. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В частном секторе дороги не соответствуют требованиям ширины. Часто мы делаем дорогу для автомобилистов, а после жители просят сделать тротуары, которые некуда спроектировать», - рассказал глава города.

Он отметил, что несмотря на эти сложности власти всё равно пытаются найти компромисс, так как необходимо обеспечить проезд и безопасные тротуары, общественные территории для местных жителей, детей и школьников.

Смотрите также Мир через дырку в заборе

Борис Елкин также отметил сложность строительства крупной инфраструктуры в черте города: «Такие крупные объекты будут ближе к спальным районам, но на территории города не так много места, поэтому мы уже начинаем строительство в Псковском районе».