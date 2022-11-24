Общество

Снятый в Псковской области фильм обрел популярность в Индии

Комедия «Холоп», съемки которой проходили в Псковской области, стала лидером по просмотрам по итогам Russian Film Festival в индийском Мумбаи. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Роскино.

Режиссер кинофильма о перевоспитании эгоистичного «мажора» Клим Шипенко предположил, что жителям Индии близка концепция «из грязи — в князи» и наоборот, потому что кастовая система в стране не подразумевает подобных движений.

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«Наш фильм демонстрирует некую социальную мобильность: сегодня Гриша — избалованный мажор, а завтра — обычный холоп. Возможность такого перевоплощения идет вразрез с самой концепцией кастовости, что непривычно, а потому интересно жителям Индии», — цитирует кинематографиста «Газета.Ру»

Напомним, «Холоп», - это история столичного «мажора» Гриши, которого отец решил перевоспитать весьма оригинальным способом. Однажды главный герой проснулся в хлеву барской усадьбы XIX века без мобильного телефона и прочих атрибутов современности. История перевоспитания Гриши завоевала народную любовь - «Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского кинематографа. Итоговые сборы превысили 3 млрд рублей.

Летом 2022 года Псковская Лента Новостей сообщала о том, что в Псковской области начались съемки фильма «Холоп-2». В кинодеревне в урочище Лосковском (Новоржевский район) и Савкиной Горке (Пушкиногорский район) над картиной работали Клим Шипенко, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Аглая Тарасова, Милош Бикович и другие.