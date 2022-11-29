Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Газ в быту
Новая «Пчёлка» в Пскове
о переходе на четырёхдневку
FAQ передача показаний
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Господин Рейтингомер
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект бюджета Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
борьба с наледью
рост тарифов
новогодние корпоративы
шесть шагов к бизнесу
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 29.11.2022 21:080 Признаки непрочного льда на водоёмах перечислили псковичам 29.11.2022 20:450 Диетолог дал совет худеющим любителям пельменей 29.11.2022 20:140 Скончался великолукский врач-рентгенолог Александр Савельев 29.11.2022 19:370 Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам 29.11.2022 19:130 Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне
 
 
 
Самое популярное 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 28.11.2022 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область 28.11.2022 12:190 Каким будет декабрь в Псковской области, рассказали синоптики 28.11.2022 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Признаки непрочного льда на водоёмах перечислили псковичам

29.11.2022 21:08|ПсковКомментариев: 0

Об опасностях тонкого льда напомнили в ГИМС Псковской области. Рекомендации по безопасному поведению в период ледостава разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

«Заканчивается ноябрь, но зима уже заявила о себе: установилась слабо морозная погода, периодически выпадает снег. На водоемах начался процесс ледостава. Но лед пока не прочный и его толщина составляет 2-4 сантиметра, а выпавший снег тормозит дальнейший рост льда. В ближайшие несколько дней усиления морозов не прогнозируется, а значит, прирост ледового покрова будет минимальный», – отметили сотрудники ведомства. 

Некоторые рыбаки-любители уже пытаются выходить на неокрепший лед. Так, 26 ноября на озере Шидиково вблизи деревни Куракино Великолукского района провалился под лед рыбак – мужчина 1940 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей Великолукского поиского-спасательного отряда человека спасли и передали медикам.  

«Как показывает анализ гибели людей на водных объектах области, ежегодно на льду погибает в среднем 4-6 человек. В большинстве случаев это рыбаки-любители, которые не соблюдают элементарные меры безопасности», – пояснили в МЧС. 

Безопасной является толщина льда в 10-15 см. Для этого необходима устойчивая морозная погода без оттепелей с температурами – 10-15 градусов на протяжении примерно 10 дней. При этом если на лед ложится снег, то скорость нарастания льда существенно замедляется. 

Признаки непрочного льда, на который смертельно опасно выходить, следующие: 

  • рыхлый, пористый лед белого цвета; 
  • вода вытекает из лунок; 
  • раздается характерный звук хлопанья и треска; 
  • непрочный лед может быть припорошен снегом, поэтому таит в себе еще большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть. 

В области более трёх тысяч водоемов, следует помнить, что оказавшись на тонком льду в критической ситуации, нужно рассчитывать, прежде всего, на свои силы, поскольку если даже удалось вызвать помощь аварийно-спасательных служб, надо учитывать время их прибытия и развертывания. А при нахождении человека в ледяной воде на счету каждая минута: охлаждение наступает очень быстро, и через 15-20 минут сердце просто может остановиться, отметили специалисты. 

В период становления льда выход на водоемы запрещен.

«И взрослым, и детям необходимо следовать важному правилу: ни в коем случае не выходить на лед водоемов в период действия запрета выхода на лед, введенного местными органами власти. Родителям хочется напомнить: независимо от возраста ребенка, не оставляйте ребенка без присмотра. За детьми должен быть постоянный контроль», – добавили специалисты.

Очевидцам несчастного случая на водном объекте или при попадании в аналогичную ситуацию необходимо сообщить о происшествии, срочно обратиться за помощью в МЧС по номеру Единой службы спасения «112». 

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #безопасность #ледостав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 119 человек
29.11.2022, 21:330 Первая смерть от обезьяньей оспы подтвердилась в Аргентине 29.11.2022, 21:190 Выставку в Псковском кремле интегрировали в проект «Потягнем за Отечество» 29.11.2022, 21:080 Признаки непрочного льда на водоёмах перечислили псковичам 29.11.2022, 21:000 Новую вечернюю экскурсию проведут в Пскове 3 декабря
29.11.2022, 20:450 Диетолог дал совет худеющим любителям пельменей 29.11.2022, 20:270 На юбилей детской музыкальной школы №2 приглашают псковичей 29.11.2022, 20:140 Скончался великолукский врач-рентгенолог Александр Савельев 29.11.2022, 20:100 Всероссийская премьера сериала о подпольщиках прошла в кинотеатре Порхова
29.11.2022, 19:540 Псковичи с начала года построили в области 1600 жилых домов 29.11.2022, 19:370 Расположение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне назвали великолучанам 29.11.2022, 19:290 Выставка «Картинки» откроется в Пскове 1 декабря 29.11.2022, 19:130 Губернатор проконтролировал строительство пристройки к школе в себежской деревне
29.11.2022, 18:550 Полезные фрукты для борьбы с авитаминозом перечислили россиянам 29.11.2022, 18:380 Очевидцев ДТП 2018 года ищет полиция в Стругокрасненском районе 29.11.2022, 18:230 В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала эксперт 29.11.2022, 18:150 Зараженные цветочным трипсом розы выявили на складе в Псковской области
29.11.2022, 18:060 Незаконное производство 18 кг наркотиков обернулось для псковича лишением свободы на 16 лет 29.11.2022, 18:000 Советы испытывающим депрессивное расстройство дали в МЧС 29.11.2022, 17:560 Антитеррористическое учение проведут на территории общежития ПсковГУ 29.11.2022, 17:510 Кондитерское производство посетил Михаил Ведерников в Себежском районе
29.11.2022, 17:480 Россиянка заказала убийство школьницы и отправилась в тюрьму 29.11.2022, 17:450 Палкинского грабителя будут судить за избиение сожительницы в ходе бытовой ссоры 29.11.2022, 17:450 Терпение и труд: почему псковичи часто не любят свою работу? 29.11.2022, 17:400 Строительство экологической тропы «Люди и леса» продолжается в Полистовском заповеднике
29.11.2022, 17:380 Почему у псковичей «взлетает» сумма оплаты за отопление, объяснили в ПТС 29.11.2022, 17:350 Юбилейный концерт народного хореографического ансамбля «Ивушки» прошел в Пскове 29.11.2022, 17:320 Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове 29.11.2022, 17:300 Помогать людям надо не только в период коронавируса – Олег Савельев
29.11.2022, 17:290 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии. ВИДЕО 29.11.2022, 17:200 Неожиданной назвала субсидию на модернизацию Краеведческого музея Великих Лук его директор 29.11.2022, 17:160 Контейнеры для ТКО заменили на одной из площадок в Пскове 29.11.2022, 17:060 Псковский Горводоканал присоединится к тотальному тесту «Доступная среда»
29.11.2022, 17:000 Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и об обеспечении транспортной доступности населения 29.11.2022, 16:580 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 ноября 29.11.2022, 16:570 Вернуть ощущение контроля над ситуацией рекомендовали тревожным псковичам в МЧС 29.11.2022, 16:550 Турнир по фехтованию на шпагах организуют в Пскове
29.11.2022, 16:420 Олег Савельев: День памяти сожженных деревень – печальная дата в региональном календаре 29.11.2022, 16:330 Командно-штабные учения региональной подсистемы РСЧС на Соколихе. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.11.2022, 16:310 Книжный сервис «Строки» включили в экосистемную подписку МТС Premium 29.11.2022, 16:290 Билеты на дерзкий мюзикл «Иствикские Ведьмы» продают со скидкой в Пскове
29.11.2022, 16:280 Более 60 пациентов госпитализировали с ОРВИ в Псковской области за неделю 29.11.2022, 16:251 Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары 29.11.2022, 16:190 «Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры. ВИДЕО 29.11.2022, 16:061 Пскович отметил своё 18-летие и условное осуждение новыми преступлениями
29.11.2022, 15:570 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии 29.11.2022, 15:520 Вакансия грузчика-рубщика с зарплатой от 35 тысяч рублей открыта в Пскове 29.11.2022, 15:500 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области упала более чем на 20% 29.11.2022, 15:310 Лучшие региональные проекты социальной сферы определили в Пскове
29.11.2022, 15:250 «ЛизаАлерт» приглашает псковичей вступить в ряды поисковиков 29.11.2022, 15:232 Отопление улицы 29.11.2022, 15:140 «Гайд-парк»: Олег Савельев о проблемах 12-го округа и поддержке поискового движения. ВИДЕО 29.11.2022, 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик
29.11.2022, 15:041 В России похитили девушку за отказ выйти замуж 29.11.2022, 14:510 Выход на лёд водоёмов запретили в Новоржевском районе 29.11.2022, 14:500 Изменения в региональном законе по увековечению памяти погибших оценил Олег Савельев 29.11.2022, 14:420 30-летие городского краеведческого общества отметили в Великих Луках
29.11.2022, 14:390 Подачу горячей воды возобновили в дома на Запсковье 29.11.2022, 14:360 Псковские музыканты отрепетировали «Щедрин-сюиту» с солистами Мариинки. ВИДЕО 29.11.2022, 14:341 Новый тариф на отопление в Пскове обнародуют в ближайшее время 29.11.2022, 14:280 Мертвого россиянина нашли висящим на заборе
29.11.2022, 14:200 Очередное заседание Великолукской городской Думы состоится 30 ноября 29.11.2022, 14:090 Гдовичка Анна Шуняева возглавила поисковую организацию «След Пантеры» 29.11.2022, 14:040 Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат регионального парламента Олег Савельев 29.11.2022, 13:520 Ушедшего три года назад в лес мужчину продолжают искать в Дедовичском районе
29.11.2022, 13:440 Александр Борисов: Муниципальные музеи – это становой хребет краеведческой работы в городах и районах области 29.11.2022, 13:360 Псковский губернатор оценил готовность сил и средств РСЧС. ФОТО 29.11.2022, 13:250 Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья 29.11.2022, 13:230 Вышедшую из строя запорную арматуру демонтировали на Запсковье
29.11.2022, 13:220 Сожители зарезали россиянина и выбросили с шестого этажа на припаркованный автомобиль 29.11.2022, 13:150 В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов 29.11.2022, 13:110 «Ростелеком» установил шесть базовых станций по программе УЦН 2.0 в Псковской области 29.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
29.11.2022, 12:550 Небольшой снег пройдёт в Псковской области в последний день осени 29.11.2022, 12:500 Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне 29.11.2022, 12:440 Великолучане передали мошенникам около миллиона рублей 29.11.2022, 12:290 О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru