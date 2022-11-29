Признаки непрочного льда на водоёмах перечислили псковичам

Об опасностях тонкого льда напомнили в ГИМС Псковской области. Рекомендации по безопасному поведению в период ледостава разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.
Некоторые рыбаки-любители уже пытаются выходить на неокрепший лед. Так, 26 ноября на озере Шидиково вблизи деревни Куракино Великолукского района провалился под лед рыбак – мужчина 1940 года рождения. Благодаря оперативным действиям спасателей Великолукского поиского-спасательного отряда человека спасли и передали медикам.
«Как показывает анализ гибели людей на водных объектах области, ежегодно на льду погибает в среднем 4-6 человек. В большинстве случаев это рыбаки-любители, которые не соблюдают элементарные меры безопасности», – пояснили в МЧС.
Безопасной является толщина льда в 10-15 см. Для этого необходима устойчивая морозная погода без оттепелей с температурами – 10-15 градусов на протяжении примерно 10 дней. При этом если на лед ложится снег, то скорость нарастания льда существенно замедляется.
Признаки непрочного льда, на который смертельно опасно выходить, следующие:
В области более трёх тысяч водоемов, следует помнить, что оказавшись на тонком льду в критической ситуации, нужно рассчитывать, прежде всего, на свои силы, поскольку если даже удалось вызвать помощь аварийно-спасательных служб, надо учитывать время их прибытия и развертывания. А при нахождении человека в ледяной воде на счету каждая минута: охлаждение наступает очень быстро, и через 15-20 минут сердце просто может остановиться, отметили специалисты.
В период становления льда выход на водоемы запрещен.
«И взрослым, и детям необходимо следовать важному правилу: ни в коем случае не выходить на лед водоемов в период действия запрета выхода на лед, введенного местными органами власти. Родителям хочется напомнить: независимо от возраста ребенка, не оставляйте ребенка без присмотра. За детьми должен быть постоянный контроль», – добавили специалисты.
Очевидцам несчастного случая на водном объекте или при попадании в аналогичную ситуацию необходимо сообщить о происшествии, срочно обратиться за помощью в МЧС по номеру Единой службы спасения «112».