Общество

Более 500 млн рублей направят на строительство школы в Гдове

Строительство новой школы на 825 мест в Гдове обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Псковском областном Собрании депутатов сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проводятся мероприятия по строительству школы. Мы увеличили бюджет на 160 млн рублей, чтобы разыграть аукцион. Бюджет на строительство составит 539 млн», – сказала заместитель председателя комитета по образованию Галина Антипина. По ее словам, необходимая документация на строительство получена.

«Мы сейчас находимся на той стадии, когда будем заключать контракт», – заметила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Наказ будет исполнен. По времени немного растянулось. Предлагаю оставить этот вопрос на контроле комитета и проверить исполнение данного решения в следующем году», – заключил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.