Общество

Алексей Овсянников: Наркопреступлений стало меньше из-за логистики

Наркопреступлений в Псковской области в этом году стало меньше из-за проблем с логистикой. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году количество наркопреступлений в регионе снижено почти на 40%. Надо понимать, что всё случилось из-за логистики. С начала специальной военной операции был полностью заблокирован сайт, который был основным в распространении наркотиков. Но как и нормальный бизнес ищет параллельный импорт, преступность нашла его гораздо быстрее», - рассказал Алексей Овсянников.

Он отметил, что зачастую ФСБ и таможня сообщают о фактах задержания на границе людей с крупными партиями наркотиков. Полиция, по его словам, занимается поимкой тех преступников, которым все-таки удалось провести товар на территорию Псковской области.