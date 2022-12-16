Общество

Новогодние утренники в школах и детсадах Великих Лук пройдут с ограничениями

Новогодние утренники в школах и детских садах Великих Лук пройдут с ограничениями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Татьяна Лозницкая.

Как уточнила Татьяна Лозницкая, утренники пройдут в соответствии с предписанием главного санитарного врача Псковской области. Ограничения коснутся посещения родителями самого мероприятия, а также массовости. В каждой группе будет проведён индивидуальный утренник, общие мероприятия среди детей не планируются.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в школах города Пскова началось дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Вопрос о судьбе новогодних утренников в Пскове будет рассматривать дополнительно.

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По состоянию на 16 декабря в связи с заболеваемостью детей ОРВИ в Псковской области были закрыты 207 классов в 49 школах, 30 групп в 16 детских садах, 4 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью закрыты 3 школы и 2 детских сада.