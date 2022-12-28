Общество

Чистку Корытовского леса планируют провести в Пскове

Чистку Корытовского леса планируют провести в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, рубить лес, как это было во всем известной недавней истории, мы не будем. Но провести техническую чистку, так скажем, для здоровья же леса будет полезно. Мелколесье, какие-то кусты, на самом деле, вырубать там надо, они мешают развитию других растений, поэтому какие-то локальные работы будем проводить, будем очищать его», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что на развитие лесопарка планируют привлекать внебюджетные средства. В планах властей - обустроить на территории Корытовского леса лыжную трассу. По словам градоначальника, с соответствующей просьбой к нему часто обращаются горожане.

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Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен.

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Позже выяснилось, что администрация Тямшанской волости Псковского района не выдавала разрешения на рубку сосен в Корытовском лесу.

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Вскоре прокуратура области организовала проверку по факту рубки древесно-кустарниковой растительности в Корытовском лесу.

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Также проверку проводила полиция.

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