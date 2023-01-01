Решение отловить аиста в псковском Дендропарке объяснили инициаторы

Аиста, который зимовал в Дендропарке в Пскове, решили отловить 7 января из-за сильных морозов и тревожного поведения птицы в этот день. Об этом сообщается в группе волонтёрского центра «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте», где птица проведёт остаток зимы.
Фото здесь и далее: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»
«Совершенно чудесная история произошла в рождественский день, уверены, что она порадует многих. Дикий белый аист - Кай, оставшийся зимовать в центре Пскова на Мирожке, отловлен и передан в аистиный центр. Этот аист появился у дендропарка Пскова ещё 22 ноября», - напомнили в центре.
С конца ноября псковичи в социальных сетях несколько раз выражали обеспокоенность по поводу судьбы птицы и призывали поймать её и поместить в центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Сотрудники центра в свою очередь наблюдали за состоянием аиста: «Всё это время аист был на контроле аистиного центр. Несмотря на то, что "Дом белого аиста" находится в 100 км от прекрасного Пскова, птицу регулярно кормили кураторы - добровольцы, сообщали о его состоянии, присылали видео и фото. Поймать дикого аиста, держащего дистанцию, не причинив ему вреда, не подпускающего близко, не представлялось возможным».
«Пришедшие в центральную Россию и краем захватившие Северо-Запад рождественские морозы под минус двадцать серьёзно встревожили нас именно из-за аиста на Мирожке. Кураторы Мария Симанова и Леонид Ефимов, по очереди кормившие птицу и находящиеся на постоянной связи с директором аистиного центра, сообщали об обстановке», - рассказали в центре.
Вечером 7 января кураторы сообщили, что аист целый день ничего не ест, стоит под берегом в воде, в метре от суши, на внешние раздражители не реагирует, оперение покрывается льдом. После обсуждения обстановки было принято решение попробовать отловить аиста.
«Мы понимали, что ошибиться в поимке нельзя, действовать нужно быстро и наверняка, если птица вырвется, упадёт в воду и улетит – это может погубить его в такие крепкие морозы. Поэтому обратились за помощью к специалистам в структурное подразделение МЧС с тем, чтобы они подстраховали Леонида и помогли ему с отловом», - поделились в центре.
Спасатели выехали на место, около 21.00 птицу удалось поймать.