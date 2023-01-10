Общество

Принявшая ислам экс-участница шоу «Пацанки» вернулась в Псков

Звезда реалити-шоу «Пацанки» Мария Лебедева, уроженка Пскова, которая недавно уехала в Дагестан и приняла ислам, вернулась в Псков. Фотографии из родного города она разместила в своём Instagram*.

Изображение здесь и далее: Мария Лебедева / Instagram*

«Вот такой бэкграунд, а что у вас?» - написала Мария Лебедева в публикации со своей фотографией с геолокацией «Псков».

Ранее сообщалось, что девушка приняла ислам.

Отметим, Мария Лебедева профессионально занималась пауэрлифтингом, завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по троеборью. Кроме того, она поклонница татуировок, сейчас на ее теле около 40 рисунков. На лбу нанесено слово Movero, что в переводе с латинского значит «иди вперёд».

16 сентября 2021 года спортсменка стала участницей популярного телепроекта «Пацанки», став одной из самых агрессивных девушек на шоу. Мария рассказывала, что у неё проблемы с агрессией, ей сложно держать над собой контроль. Уже в первые минуты телешоу она набросилась на другую участницу с кулаками.

27 декабря 2021 года она приехала в Псков, где организовала благотворительную фан-встречу на территории приюта для бездомных животных «Шанс».

*соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской