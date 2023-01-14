Общество

Псковский губернатор рассказал о доставке новогодних посылок участникам СВО

О доставке новогодних посылок участникам СВО рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Продолжается работа по поддержке участников СВО и их семей. В частности, на праздники мы помогли организовать сбор и доставку новогодних посылок от родственников. Практически всё было своевременно доставлено до адресатов, в пути потерялась только одна посылка. К сожалению, на прифронтовых территориях такое случается. С родственниками сразу связались – поможем оперативно собрать новую посылку и сделаем всё, чтобы она как можно быстрее попала к нашему защитнику», - отметил он.

Михаил Ведерников сообщил, что Центр помощи семьям мобилизованных также продолжает работать и оказывать всю необходимую помощь и поддержку. На этой неделе туда обратились уже более 40 человек.

«В основном, требуются юридические консультации, содействие в устройстве детей в сады, а также волонтёрская помощь. Все просьбы либо уже отработаны, либо в процессе решения. Ко всем вопросам мы подходим неформально, никакие просьбы не оставляем без внимания», - подчеркнул губернатор.

Глава региона указал на то, что это большая работа, в которой теперь будет принимать участие новая общественная структура – региональный штаб Комитета семей воинов, с руководителем которого он провёл рабочую встречу на этой неделе.

Смотрите также Вопросы поддержки семей мобилизованных и военнослужащих обсудили в Псковской области

«В планах штаба – отправка очередного гуманитарного груза совместно с нашим Ресурсным центром, реализация проекта "Лица героев", проведение акции "Спасибо мамам". Мероприятий будет много», - добавил Михаил Ведерников.