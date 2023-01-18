Общество

Крещенскую купель устраивают на реке Великой в Пскове. ФОТО

Процесс устройства крещенской купели идёт на реке Великой у стен Мирожского монастыря в Пскове сегодня, 18 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Окунуться в купель в Пскове можно будет 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 15:00.

Для удобства горожан у места для купаний установят освещение, биотуалеты и палатки для переодевания и обогрева. После купания всем желающим предложат горячий чай.

Ранее сообщалось, что для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области оборудуют 11 купелей.