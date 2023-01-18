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Александр Козловский: Крещенские купания - это великолепная традиция

Великолепной традицией назвал крещенские купания депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Крещенские купания - это великолепная традиция! У меня такой опыт был недавно. К сожалению, я не каждый год имею возможность искупаться. Тем не менее очень радуюсь за тех, кто имеет такую возможность и силу воли окунуться в это время года в воду», - сказал депутат.

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Александр Козловский напомнил и о рекомендациях для желающих окунуться.

«Что касается рекомендаций: тут каждый сам должен делать выбор. Все равно это определенные ограничения по здоровью. Самое главное, мне кажется, должна быть духовная готовность. Это не просто купание в мороз, это имеет большой смысл. И это не просто ритуал окунания в холодную воду, а христианская православная традиция, которая состоит из многих вещей, в том числе и окунания в воду. Я, конечно, рекомендую, но здесь надо и у батюшки проконсультироваться, благословение взять на окунание и тогда вперед - исполнять свои традиции», - продолжил он.

Александр Козловский не исключил того, что примет участие в крещенских купаниях в этом году. «Да, я думаю, что приму. По крайней мере, приложу все силы для того, чтобы окунуться», - заключил он.