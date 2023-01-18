Общество

Более 240 полицейских и росгвардейцев обеспечат безопасность во время Крещения в Псковской области

Полицейские обеспечат безопасность жителей региона во время празднования православного праздника Крещения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 18 по 19 января полицейские примут участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий. Всего в эту ночь на территории региона службы пройдут в 135 церквях и храмах и 14 местах для купания.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать более 240 сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин, представителей частных охранных организаций.

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В преддверии и во время проведения богослужений и купаний наряды полиции будут приближены к местам проведения мероприятий. Они также будут обследованы полицейскими и служебными собаками и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храмы и церкви будет осуществляться с помощью ручных и арочных металлодетектеров.

Отметим, что в Пскове религиозные мероприятия пройдут в 36 храмах и церквях, а также в одном специально оборудованном месте для купания (купели) на территории городского пляжа.