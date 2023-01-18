Общество

Баня и чай со сбитнем ждут участников крещенских купаний в Пушкинских Горах

Бесплатное посещение бани и угощение чаем со сбитнем организуют для участников крещенских купаний в Пушкинских Горах 19 января. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Оксана Филиппова.

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«С радостью предоставим всем желающим окунуться возможность посетить бесплатную баню (до 19.00), горячий чай со сбитнем "Столбушино". Главное - хорошее настроение и добрые помыслы в святой день Крещения!» - написала Оксана Филиппова.

Глава района напомнила, что купель оборудуют на озере Тоболенец. Место подготовили сотрудники комбината коммунальных услуг во главе с руководителем Анатолием Романовым. Они проверили глубину проруби, определили ответственных за безопасность при проведении мероприятия.

«19 января в 11.00 ждём всех на берегу озера Тоболенец», - заключила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области оборудуют 11 купелей.