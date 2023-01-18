Общество

Крещенская купель в Пскове готова для праздничных ритуалов. ФОТО

Крещенская купель в Пскове готова для проведения купаний. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Накануне православного праздника оборудовали для псковичей безопасное место для традиционного окунания в ледяную прорубь на реке Великой. Священники Мирожского монастыря провели чин освящения воды», - рассказал Борис Елкин.

Спасательный пост будет работать 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 17:00.

«Поздравляю всех с крещенским сочельником и наступающим Крещением Господним!» - добавил глава города.