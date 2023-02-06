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Общество

Торжеством здравого смысла назвал Олег Брячак идею присоединения части Псковского района к городу

07.02.2023 13:31|ПсковКомментариев: 0

Торжеством здравого смысла назвал идею присоединения части Псковского района к городу председатель Совета реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Идея в том, чтобы восторжествовал здравый смысл. Мы с вами прекрасно понимаем, что многие территории Псковского района фактически являются городом. Например, ТРЦ "Акваполис". Когда ты переходишь пешеходный переход перед торговым центром, вдруг оказываешься в районе. Я считаю, что это ненормально. Вопрос давно назрел. Я считаю своим долгом, партийной задачей добиться присоединения части Псковского района к городу, а именно - в границах Северного обхода», – заявил депутат.

По его мнению, это снимет многие проблемные вопросы. «В том числе возможность гражданам при вызове скорой помощи получить её сразу, а не через час: карета поедет или из Черёхи - районной больницы, или с улицы Коммунальной. Также и с детсадами и школами, которые ребёнок видит из окна, но попасть туда не может, поскольку у него деревенская прописка», – добавил Олег Брячак.

Ранее за присоединение части Псковского района к областному центру лидер эсеров выступил на сессии регионального парламента.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковский район #муниципалитеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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