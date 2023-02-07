Псковский областной суд отменил решение по иску бывшего вице-губернатора к правительству региона

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова к правительству Псковской области о признании незаконным распоряжения об увольнении его с должности заместителя губернатора Псковской области, изменения даты и основания увольнения, по апелляционной жалобе правительства Псковской области на решение Псковского городского суда от 3 октября 2022 года.
«Судебной коллегией по гражданским делам областного суда обжалуемое решение отменено, дело направлено в суд первой инстанции для решения вопроса о подсудности спора», - сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, в феврале 2020 года Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
3 октября 2022 года Псковский городской суд рассмотрел дело по иску Александра Кузнецова к правительству Псковской области о признании недействительным распоряжения о прекращении трудового договора с бывшим вице-губернатором, изменении даты и формулировки увольнения, обязании внести запись в трудовую книжку, выдать трудовую книжку и трудовой договор.
Суд удовлетворил иск частично:
При этом суд отказал Александру Кузнецову в части возложения на правительство области обязанности по выдаче ему трудового договора. Правительство области подало апелляционную жалобу на решение суда. Жалобу Псковский областной суд рассмотрел сегодня, 7 февраля.
Напомним, бывший вице-губернатор в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №6 (УФСИН России по Псковской области, поселок Сосновый Бор Себежского района).