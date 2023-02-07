Общество

Александр Братчиков о присоединении части Псковского района: Это очень непростой процесс

Непростым процессом назвал присоединение части Псковского района к областному центру вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио«ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблема есть и с каждым годом становится более актуальной. В первую очередь, это связано как с медицинским обслуживанием, так и возможностью учить детей в школах, устраивать их в детские сады. Объединение очень непростой процесс. И вот так просто взять и объединить тоже нельзя», – сказал Александр Братчиков.

По мнению вице-спикера, в таком процессе нужно уделить внимание планированию, а также учитывать, как объединение повлияет на жителей данных территорий.

«С одной стороны, это будет лучше, это городская черта. С другой стороны, теряются льготы, которые они могут получать в районе. Это льгота по электричеству, налогу на транспорт. Я считаю, что территория Завеличенской волости должна стать в обозримом будущем городом Псковом. То, что касается Гоголей – вряд ли это необходимо, потому что там очень немного домов», – продолжил он.

Как подчеркнул гость студии, данная проблема всегда существовала. «Все учебные заведения, детские сады, повторюсь, строятся на территории района. А дети района попасть туда могут с большим трудом», – добавил Александр Братчиков.