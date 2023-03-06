Класс МЧС в гимназии №29 в Пскове могут назвать именем Евгения Зиничева

Класс МЧС в гимназии №29 в Пскове могут назвать именем экс-главы ведомства Евгения Зиничева, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в учреждение 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Класс МЧС в школе начнет функционировать в следующем году, в нем будут состоять 60 учащихся 8-9 классов. Как отметила директор гимназии Елена Синева, желающих уже много.
Михаил Ведерников обсудил с директором гимназии и главой Пскова Борисом Елкиным возможность назвать класс в честь бывшего главы МЧС, Героя России Евгения Зиничева, который трагически погиб 8 сентября 2021 года.
Также глава региона заверил, что в областном бюджете предусмотрят расходы на оказание поддержки классу МЧС в гимназии, в частности, на закупку экипировки.
Михаил Ведерников отметил, что самой школе пока не присваивали имен.
Напомним, на данный момент в гимназии обучаются 150 учащихся начальной школы.
В полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября. Приём заявлений в первый класс начнётся 1 апреля.
Школу построили по нацпроекту «Образование».