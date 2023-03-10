Добро пожаловать в Думу

Чтобы не «упустить» молодежь, с ней необходимо постоянно работать – такую позицию выразил заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Сегодня, 10 марта, здание городского парламента посетила группа студентов Псковского кооперативного техникума, получающих образование в сфере юриспруденции. Подробнее о встрече гостей в Думе – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Основная часть мероприятия прошла в зале заседаний Псковской городской Думы, на встречу со студентами пришли председатель Думы и его заместители, депутаты и сотрудники аппарата городского парламента. Первым слово взял председатель гордумы Александр Гончаренко. Он вкратце рассказал гостям о седьмом созыве парламента и порядке избрания депутатов-одномандатников и депутатов по спискам. Затем – об истории Думы в Пскове.
Он заметил, что первый созыв Псковской городской Думы в ее современном представлении был собран в 1992 году, он действовал на протяжении только двух лет, а в последующем депутатов стали избирать на пятигодичный цикл.
Александр Гончаренко перечислил и основные вопросы, которыми занимается городская Дума – назначение главы Пскова, утверждение городского бюджета, определение численного состава администрации города.
Далее свое выступление начал зампредседателя гордумы Владимир Воробьев, отец воина-десантника 6-й роты, Героя России Алексея Воробьева. Он рассказал, что в органе законодательной власти курирует вопросы патриотического воспитания, в частности, содержание мест захоронения военнослужащих, взаимодействие с ветеранами, организацию патриотических мероприятий.
Владимир Воробьев подробнее остановился на отдельных знаковых сражениях из российской истории – Сталинградской битве и бое 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье в Чеченской Республике, где погибли 84 российских военнослужащих, 22 десантникам после присвоили звание Героя Российской Федерации (из них 21 — посмертно).
«Мы помним все наши победы. Помним и свято чтим каждую дату и каждое имя», - сказал Владимир Воробьев. В заключение он предложил студентам – юношам и девушкам – посвятить свою жизнь служению Отечеству.
Затем слово передали другому заместителю городской Думы – Михаилу Иванову. Он рассказал о взаимодействии парламента с правоохранительными органами – ориентации на защиту интересов граждан, разработке совместных программ. Также зампредседателя отметил роль правоохранителей в подготовке и проведении выборов.
Подробнее о работе депутатов студентам рассказала заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова. Она отметила, что основное в этой деятельности – общение с людьми, социальная направленность. Зампредседателя напомнила, что недавно в Пскове поменялась модель управления городом – она стала одноглавой, приставка «глава города» переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации.
По мнению Ольги Федоровой, такие изменения не нанесли серьезного ущерба Псковской городской Думе. «Если на законодательном уровне мы и потеряли полномочия, на первом месте у депутата – работа с людьми. Встречи во дворах с населением – главное, что есть в нашей работе», - сказала она.
Также Ольга Федорова рассказала о конкретных случаях, которые приходится решать депутатам в ходе общения с избирателями – от сложных судеб некоторых сирот и пенсионеров до побега воспитанников из детских садов.
Затем депутат, руководитель Псковского центра добровольчества Алеся Михачева рассказала гостям о развитии волонтерства в Пскове и предложила студентам организовать «ДоброЦентр» на базе их образовательного учреждения. Сотрудники аппарата городской Думы раскрыли особенности работы с обращениями граждан, взаимодействия Думы со средствами массовой информации, подготовки к организации сессий городского парламента.
В заключение слово передали заместителю начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Оксане Карабановой. Она описала студентам-юристам то, что их ждет при поступлении на работу в орган законодательной власти.
После основной части студентам предложили задать интересующие их вопросы спикерам. Представители Думы в свою очередь обратились к слушателям, узнали об их планах на будущее, спросили об удовлетворенности выбором направления обучения.
Оксана Карабанова рекомендовала студентам, которые хотят связать свою жизнь с юриспруденцией, не останавливаться на получении среднего специального образования и не нацеливаться на работу в узкой сфере.
После завершения разговора гости направились на чаепитие в кабинет Александра Гончаренко, а спикеры поделились своими впечатлениями о мероприятии.
Для студентов мероприятие было особенно важно, поскольку в ближайшее время им предстоит определиться с выбором профессии, продолжил он. По мнению зампредседателя Думы, подобные личные встречи с практикующими специалистами, работниками различных сфер помогут молодежи сделать правильный выбор.
В кабинете Александра Гончаренко студенты смогли за кружкой чая задать дополнительные вопросы председателю городской Думы. Как отметил куратор группы Максим Ермолин, такое общение с представителями органов власти особенно важно для студентов юридических направлений.
Своими впечатлениями о мероприятии поделились и сами студенты.
Девушка допустила, что после получения образования придет на работу в правоохранительные органы или органы власти: «Я считаю, тут интересно работать. Себя стоит попробовать во всем, к тому же, направление у нас широкое».
По мнению девушки, для работы в городском парламенте юрист должен обладать такими качествами, как выдержка, терпение и сосредоточенность. При этом себя на подобной должности Виктория пока не видит: «Очень вряд ли пойду работать в Думу, тут слишком много требуют, совершенно разные направления, вопросы, а я как-то привыкла к конкретике».
Результат подобных встреч, как и других мероприятий в рамках работы с молодежью, виден не сразу. Тем не менее студенты получили представление о работе органа законодательной власти, что, как отметил их куратор, действительно станет хорошим подспорьем в карьере. Остается пожелать будущим юристам удачи в учебе, чтобы впоследствии город Псков получил молодых квалифицированных специалистов.
Ксения Иванова