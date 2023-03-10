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Общество

Добро пожаловать в Думу

10.03.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Чтобы не «упустить» молодежь, с ней необходимо постоянно работать – такую позицию выразил заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Сегодня, 10 марта, здание городского парламента посетила группа студентов Псковского кооперативного техникума, получающих образование в сфере юриспруденции. Подробнее о встрече гостей в Думе – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Что такое Дума и зачем ее созывать

Основная часть мероприятия прошла в зале заседаний Псковской городской Думы, на встречу со студентами пришли председатель Думы и его заместители, депутаты и сотрудники аппарата городского парламента. Первым слово взял председатель гордумы Александр Гончаренко. Он вкратце рассказал гостям о седьмом созыве парламента и порядке избрания депутатов-одномандатников и депутатов по спискам. Затем – об истории Думы в Пскове.

«Псковская городская Дума имеет огромную историю, которая начинается даже не с этого столетия, а гораздо раньше, когда в стране был другой строй, и выборы проходили по-другому: для управления городом избирали в пределах семи человек, представителей разных сословий. Их называли "гласными " – каждый имел голос», - рассказал студентам Александр Гончаренко.

Он заметил, что первый созыв Псковской городской Думы в ее современном представлении был собран в 1992 году, он действовал на протяжении только двух лет, а в последующем депутатов стали избирать на пятигодичный цикл.

Александр Гончаренко перечислил и основные вопросы, которыми занимается городская Дума – назначение главы Пскова, утверждение городского бюджета, определение численного состава администрации города.

Далее свое выступление начал зампредседателя гордумы Владимир Воробьев, отец воина-десантника 6-й роты, Героя России Алексея Воробьева. Он рассказал, что в органе законодательной власти курирует вопросы патриотического воспитания, в частности, содержание мест захоронения военнослужащих, взаимодействие с ветеранами, организацию патриотических мероприятий.

Владимир Воробьев подробнее остановился на отдельных знаковых сражениях из российской истории – Сталинградской битве и бое 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье в Чеченской Республике, где погибли 84 российских военнослужащих, 22 десантникам после присвоили звание Героя Российской Федерации (из них 21 — посмертно).

«Характерно, что из этих 22 Героев 14 человек – уроженцы земли псковской, это говорит о самом высоком патриотизме. Он жил и живет в сердце каждого человека», - подчеркнул зампредседателя Думы и добавил, что этот бой десантников вошел в историю страны как массовый подвиг.

«Мы помним все наши победы. Помним и свято чтим каждую дату и каждое имя», - сказал Владимир Воробьев. В заключение он предложил студентам – юношам и девушкам – посвятить свою жизнь служению Отечеству.

Затем слово передали другому заместителю городской Думы – Михаилу Иванову. Он рассказал о взаимодействии парламента с правоохранительными органами – ориентации на защиту интересов граждан, разработке совместных программ. Также зампредседателя отметил роль правоохранителей в подготовке и проведении выборов.

«Я в избиркоме был 20 лет, могу сказать: то, что творилось в начале 90-х и то, что сейчас – это небо и земля. Правоохранители делают все, чтобы выборы проходили честно, открыто, и у населения не возникало сомнений, что выборы прошли легитимно», - сказал Михаил Иванов.

Подробнее о работе депутатов студентам рассказала заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова. Она отметила, что основное в этой деятельности – общение с людьми, социальная направленность. Зампредседателя напомнила, что недавно в Пскове поменялась модель управления городом – она стала одноглавой, приставка «глава города» переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации.

По мнению Ольги Федоровой, такие изменения не нанесли серьезного ущерба Псковской городской Думе. «Если на законодательном уровне мы и потеряли полномочия, на первом месте у депутата – работа с людьми. Встречи во дворах с населением – главное, что есть в нашей работе», - сказала она.

Также Ольга Федорова рассказала о конкретных случаях, которые приходится решать депутатам в ходе общения с избирателями – от сложных судеб некоторых сирот и пенсионеров до побега воспитанников из детских садов.

«Порой проблемы населения не решается только законным путем через механизмы гордумы, иногда мы включаемся лично в судьбы людей, - поделилась Ольга Федорова. – Это не только работа с бумагами и документами, это очень конкретная, адресная работа. Социальная сфера - это то, чем живет общество, чем живет каждый человек, все это работа Псковской городской Думы».

Затем депутат, руководитель Псковского центра добровольчества Алеся Михачева рассказала гостям о развитии волонтерства в Пскове и предложила студентам организовать «ДоброЦентр» на базе их образовательного учреждения. Сотрудники аппарата городской Думы раскрыли особенности работы с обращениями граждан, взаимодействия Думы со средствами массовой информации, подготовки к организации сессий городского парламента.

В заключение слово передали заместителю начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Оксане Карабановой. Она описала студентам-юристам то, что их ждет при поступлении на работу в орган законодательной власти.

Итоги. Взгляд Думы

После основной части студентам предложили задать интересующие их вопросы спикерам. Представители Думы в свою очередь обратились к слушателям, узнали об их планах на будущее, спросили об удовлетворенности выбором направления обучения.

Оксана Карабанова рекомендовала студентам, которые хотят связать свою жизнь с юриспруденцией, не останавливаться на получении среднего специального образования и не нацеливаться на работу в узкой сфере.

«Куда бы вы не пришли, не думайте, что будете заниматься чем-то одним, мы здесь юристы широкого профиля. Дума, как вам сказали, это социальная сфера, наша работа начинается от Социальной фонда и… даже не знаю, чем закончить. Мы учимся до сих пор, постоянно выходят новые нормативно-правовые акты, их тоже приходится изучать», - поделилась Оксана Карабанова.

После завершения разговора гости направились на чаепитие в кабинет Александра Гончаренко, а спикеры поделились своими впечатлениями о мероприятии.

«Такие встречи важны не только для депутатского корпуса, это важно для общества как такового, потому что если мы не будем заниматься молодежью, мы ее упустим. У нас же были уже прецеденты в 90-е годы, когда общество отошло в сторону, все было пущено на самотек. Сейчас мы пожинаем определенные плоды, и это видно уже не на них, а на их детях – какое поколение выращивают эти отпущенные дети, как современные школьники себя ведут, даже с учетом их возраста, у нас такого не было, мы бы себе такого не позволили никогда», - отметил Михаил Иванов.

Для студентов мероприятие было особенно важно, поскольку в ближайшее время им предстоит определиться с выбором профессии, продолжил он. По мнению зампредседателя Думы, подобные личные встречи с практикующими специалистами, работниками различных сфер помогут молодежи сделать правильный выбор.

«Принято считать, что Дума интересует только пенсионеров, бабушек и граждан среднего возраста, но самым молодым избирателям, самым молодым жителям Пскова в этом городе жить, им этот город строить. И правовая часть этой жизни как раз находится в руках наших детей, студентов кооперативного техникума, и для них важно понимать, что такое Псковская городская Дума, что это не просто говорящие головы, а это работа с людьми, работа с правовыми документами, обеспечение юридической грамотности и соблюдение прав граждан. Подрастающее поколение должно понимать, как это сделать. Это в их руках, они должны уметь и хотеть оказать правовую поддержку гражданам города Пскова, прийти в ту же Думу или другие структуры города, чтобы помочь нам обеспечить грамотное правовое сопровождение», - прокомментировала встречу Ольга Федорова.

Итоги. Взгляд молодежи

В кабинете Александра Гончаренко студенты смогли за кружкой чая задать дополнительные вопросы председателю городской Думы. Как отметил куратор группы Максим Ермолин, такое общение с представителями органов власти особенно важно для студентов юридических направлений.

«Мы пришли сюда именно из-за того, что юристы должны знать, как работают Псковская городская Дума, Псковское областное Собрание. На мой взгляд, это хорошее подспорье – пообщаться с председателем городской Думы, депутатами, сотрудниками аппарата», - выразил мнение Максим Ермолин.

Своими впечатлениями о мероприятии поделились и сами студенты.

«В процессе заседания мне было, действительно, интересно. Глаза разбегаются, если честно. Всем нам было интересно узнать что-то новое, пообщаться с председателем городской Думы, узнать, что требуется от юристов в Думе, тем более, мы учимся на направлении "Право и судебное администрирование "», - отметила студентка 2-го курса Екатерина Прохорова.

Девушка допустила, что после получения образования придет на работу в правоохранительные органы или органы власти: «Я считаю, тут интересно работать. Себя стоит попробовать во всем, к тому же, направление у нас широкое».

 
«Больше всего мне запомнились комментарии юриста, так как это связано с нашей будущей профессией. Наверное, большинство ребят слушали именно эту девушку, ведь мы хотим связать жизнь с юриспруденцией. Но если с другой стороны посмотреть, то не только я, но и все мои одногруппники немного напугались, потому что оказалось, что задач у юристов в Думе очень много», - рассказала о своих впечатлениях от встречи студентка Виктория Каспийцева.

По мнению девушки, для работы в городском парламенте юрист должен обладать такими качествами, как выдержка, терпение и сосредоточенность. При этом себя на подобной должности Виктория пока не видит: «Очень вряд ли пойду работать в Думу, тут слишком много требуют, совершенно разные направления, вопросы, а я как-то привыкла к конкретике».

«Мне больше всего запомнились речи председателя, заместителей председателя, депутатов, рассказы про волонтерство, работу со СМИ. Было очень интересно, я извлекла для себя много нового, думаю, как и мои одногруппники. Раньше я часто проходила мимо здания городской Думы, всегда было любопытно зайти внутрь, так что это непередаваемые ощущения и хороший опыт», - прокомментировала визит в городскую Думу студентка Анастасия Кузьмина.

Результат подобных встреч, как и других мероприятий в рамках работы с молодежью, виден не сразу. Тем не менее студенты получили представление о работе органа законодательной власти, что, как отметил их куратор, действительно станет хорошим подспорьем в карьере. Остается пожелать будущим юристам удачи в учебе, чтобы впоследствии город Псков получил молодых квалифицированных специалистов.

Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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