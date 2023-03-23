Общество

Вешние воды «откорректировали» экскурсионные планы сотрудников «Михайловского»

Из-за резкого перехода к теплу и активного таянья снега на дорожках, ведущих на городище Воронич, а также местами на его склонах образовались неглубокие ложбинки на почве, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на территории которого находится этот памятник истории.

Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское»

«В связи с этим музей временно ограничивает вход на городище и приостанавливает проведение экскурсий на него — в первую очередь, руководствуясь заботой о безопасности посетителей», — констатирует заместитель директора Пушкинского Заповедника, главный хранитель территорий Екатерина Дмитриева.

В музее также отмечают, что пока ничего не предвещает хоть сколько-нибудь серьёзных последствий для холма. Тем не менее, сотрудники служб музейной безопасности и музейных территорий ведут постоянный мониторинг состояния памятника.

Подписчики и регулярные посетители музейного сообщества в социальной сети ВКонтакте» также могут полюбоваться «живой иллюстрацией» пушкинских строк. Автор минутного видеоролика «Гонимы вешними лучами…», снятого на берегу Сороти — научный сотрудник «музея-усадьбы Тригорское» — Сергей Пинчук.