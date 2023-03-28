Общество

В Дедовичском районе из-за паводка остановлен образовательный процесс

В Дедовичском районе из-за паводка остановлен образовательный процесс. Об этом сообщил глава района Геннадий Афанасьев.

Фото: районная газета «Коммуна»

Районная газета «Коммуна» отметила, что в муниципалитете подтоплено садовое товарищество «Байково», больше всего пострадала региональная дорога на деревню Вязье.

«На четырех участках река вышла из берегов и затопила эту дорогу. Мы ставили вопрос, чтобы эту дорогу реконструировать. Сейчас ведутся переговоры с «Псковавтодором», чтобы её включить в план реконструкции. Потому что иначе бесполезно ремонтировать. В настоящее время организована переправа людей большегрузным транспортом. Образовательный процесс пока остановлен. Мы не можем детей подвергать риску. Количество воды увеличивается», - прокомментировал глава Дедовичского района.