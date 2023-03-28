Общество

Уровень воды в реке Великой в Пскове превысил 240 см

Уровень воды в реке Великой в Пскове составляет 242 см. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Лично контролирую ситуацию с паводком в Пскове. С 14 марта ведется ежедневный мониторинг. На сегодня уровень воды в реке Великой составляет 242 см. За сутки прибавилось 6 см воды, за предыдущие - 12 см. Ситуация далека от угрожающей. Опасным явлением считается уровень в 412 см. Для сравнения в паводок 2011 года максимальная отметка воды в Великой была 544 см», - отметил он.

Есть локальные подтопления в частном секторе на Завокзалье, Псковкирпиче, Завеличье, Запсковье, Крестовском шоссе. Причина - в большом количестве талых вод, а не паводковых водах, продолжил Борис Елкин.

«Все заявки незамедлительно отрабатывают Специализированная служба и Служба благоустройства города. Откачано 600 кубометров воды, прочищено 470 метров ливневой канализации. Держим руку на пульсе», - добавил глава города.