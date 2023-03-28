Уровень воды в реке Великой в Пскове превысил 240 см

Уровень воды в реке Великой в Пскове составляет 242 см. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Есть локальные подтопления в частном секторе на Завокзалье, Псковкирпиче, Завеличье, Запсковье, Крестовском шоссе. Причина - в большом количестве талых вод, а не паводковых водах, продолжил Борис Елкин.
«Все заявки незамедлительно отрабатывают Специализированная служба и Служба благоустройства города. Откачано 600 кубометров воды, прочищено 470 метров ливневой канализации. Держим руку на пульсе», - добавил глава города.