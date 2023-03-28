Общество

Противоразмывные поезда дежурят в Псковской области во время паводка

Для обеспечения работоспособности путевого хозяйства и сооружений инфраструктуры Октябрьской магистрали в период активного таяния снега и ледохода с 1 марта организованы мероприятия по подготовке к пропуску весенних и ливневых вод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«Железнодорожники проверяют устойчивости опор контактной сети и воздушных линий, вскрывают и очищают от снега водоотводные сооружения, осматривают готовность кюветов, железобетонных лотков, нагорных и водоотводных канав, мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов. Проводится ежедневный мониторинг уровня воды в реках и водоёмах, расположенных выше уровня железнодорожного полотна, ведётся работа по промеру русел и необходимости по распиловке льда у опор крупных железнодорожных мостов», - рассказали в филиале ОАО «РЖД».

В ходе подготовки к весенним паводкам железнодорожники Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской магистрали (расположен на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей) расчистили от снега и льда и осмотрели около 926 малых водопропускных сооружений (лотки, трубы и малые мосты), свыше 215 км кюветов, более 300 км нагорных и водоотводных канав. Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву участков дороги, чтобы не допустить проникновения воды в железнодорожные насыпи. Кроме того, проведена проверка 5 плотин и промеры 11 русел рек у опор железнодорожных мостов.

Для оперативного реагирования на паводковые ситуации на крупных железнодорожных станциях региона – Гатчина–Товарная–Балтийская и Веймарн (Ленинградская область), Великие Луки и Дно (Псковская область) – организовано круглосуточное дежурство четырёх противоразмывных поездов. В их составе 13 вагонов, в том числе пять полувагонов с путевым щебнем и восемь платформ с бутовым камнем. Это необходимо, в частности, для быстрого восстановления повреждённых вследствие подмывов участков железнодорожных путей и обеспечения безопасного пропуска поездов.

В рамках взаимодействия специалистами Октябрьской магистрали совместно с местными органами власти и территориальными подразделениями МЧС России оперативно отрабатываются схемы по предотвращению и ликвидации повреждений объектов инфраструктуры при пропуске паводковых вод, добавили в филиале ОАО «РЖД».

Противоразмывной поезд представляет собой состав из специальных грузовых вагонов для перевозки щебня, а также вагонов-платформ с трубами, досками и инструментом. На сегодняшний день на полигоне Октябрьской железной дороги полностью готовы 12 таких поездов, в составе которых 76 вагонов, в том числе 36 полувагонов с путевым щебнем и 40 платформ с бутовым камнем. В случае подтопления железнодорожной насыпи оперативный персонал, приписанный к противоразмывным поездам, готов в максимально короткие сроки восстановить поврежденные участки пути и обеспечить безопасный пропуск поездов.