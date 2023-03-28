Общество

Затор взорвали на реке в Новоржевском районе

Взрывные работы провели на участке реки Льсты в Новоржевском районе, где при обследовании в воскресенье были обнаружены заторы. Мероприятие прошло сегодня, 29 марта. Об этом сообщил глава Вехнянской волости Михаил Филиппов.

Фото: «Земля новоржевская»

«После серии взрывов течение в реке в этом месте стало заметно интенсивнее, - приводит слова Михаила Филиппова «Земля новоржевская».

Глава волости лично присутствовал при ликвидации заторов. Он поблагодарил сотрудников МЧС и «всех, кто организовал это мероприятие». «Наш депутат Армен Липаритович (Мнацаканян, депутат областного Собрания - ред.) был на постоянной связи со мной, управлением МЧС, дивизией, которая оказала помощь со взрывчаткой. Надеемся, принятые меры помогут улучшить ситуацию в деревне Волчицкое», - заключил Михаил Филиппов.