Работы по откачке воды продолжают в Неелово-2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.
«На большей части территории района наблюдается снижение уровня воды, сокращение количества затопленных территорий, мостовых сооружений и дорог. Несмотря на снижение уровня, работы по откачке воды в деревне Неелово-2 продолжаются», - рассказали в администрации.
Остается подтопленной дорога по улице Солнечной в деревне Дуброво.
Ранее в районной администрации установили причину подтопления в деревне Неёлово-2 Псковского района — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий.