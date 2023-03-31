Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2. ВИДЕО

Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2 Псковского района, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Видеозапись сделана 30 марта
Ранее в районной администрации установили причину подтопления в деревне Неёлово-2 Псковского района — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий.
На месте подтопления работала оперативная группа главного управления. Сотрудники администрации района провели подворовой обход жилых домов.
Для откачки воды в круглосуточном режиме от главного управления работала автоцистерна производительностью 70 л в секунду. Силами МКУ «Служба благоустройства города» производится откачка воды с применением 2 мотопомп.
Напомним, в Псковской области фиксируются многочисленные подтопления, где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.