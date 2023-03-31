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Происшествия

Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2. ВИДЕО

31.03.2023 11:22|ПсковКомментариев: 1

Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2 Псковского района, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Видеозапись сделана 30 марта

Ранее в районной администрации установили причину подтопления в деревне Неёлово-2 Псковского района — поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий.

 

 

На месте подтопления работала оперативная группа главного управления. Сотрудники администрации района провели подворовой обход жилых домов.

Для откачки воды в круглосуточном режиме от главного управления работала автоцистерна производительностью 70 л в секунду. Силами МКУ «Служба благоустройства города» производится откачка воды с применением 2 мотопомп.

Напомним, в Псковской области фиксируются многочисленные подтопления, где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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