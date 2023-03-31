Общество

Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе

Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Семенов.

Фото: Telegram-канал Юрия Семенова

«В течение двух последних суток уровень воды в реках Шелонь и Череха значительно снизился. Большинство домов освободилось от водного плена. Однако осадки в виде дождя могут спровоцировать резкое таяние снега, что в свою очередь может повлиять на повышение уровня воды в наших реках. Давайте оставаться бдительными и внимательными. Хочу обратиться к горожанам, проживающим на заречной стороне реки. Не играйте с судьбой, не пользуйтесь проходом через подвесной мост. Мост деформирован и в ближайшее время будет обследован специалистами. Жизнь бесценна», - отметил Юрий Семенов.

Проход через мост по-прежнему закрыт, несмотря на то, что кто-то сорвал все оградительные знаки и конструкции, добавил он.