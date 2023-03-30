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Блоги / Константин Калиниченко

Частный случай Всемирного потопа

30.03.2023 17:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Какой толк в таких потрясающих вещах, как потопы и наводнения, если тебе не с кем даже о них поговорить?»

Алан Александр Милн «Винни Пух и Все-Все-Все»

Главное событие последних дней в Псковской области — паводок. Слово паводок мне совершенно не нравится, какое-то оно канцелярско-половинчатое. Такие слова чиновники любят говорить, когда вокруг полная и безоговорочная ж..па, но деловой стиль документооборота не позволяет вещи назвать своими именами. Так что я бы назвал происходящее наводнением или даже потопом. По меркам ряда районов Псковской области потоп может получить высшую категорию сложности и гордо именоваться Всемирным. Ну а местные райононачальники вынужденно уподобились библейскому Ною и пытаются спасти «каждой твари по паре» и то, что еще как-то можно спасти. Уподобились, надо сказать, с разной степенью крутизны и успешности. Одни горестно пишут в соцсетях, мол, у нас тут очередная беда, опять что-то размыло, мост под воду ушел. Кто-то стоит посередине лужи с телефоном, видимо, это должно символизировать, что «сложа руки не сидим», находимся в гуще событий. Я, правда, совсем не догоняю, зачем нужно стоять по центру огромной лужи — вряд ли она от такого стояния уменьшится в размерах, а вот уронить в лужу телефон будет обидно.

Фото: Александр Елисеев, ПЛН

Интересна реакция не только властей, но и жителей региона. В эти дни многие напоминают, простите, коренных обитателей южноамериканского континента, впервые увидевших конкистадоров. Давайте правде глаза посмотрим: весенний потоп в регионе — дело совершенно обычное. Таков уж у нас климат, таково наше географическое положение. Вулканы у нас не извергаются, землетрясения обходят стороной, а вот «большая вода» — это в пределах нормы. Telegram-канал «Псковщина» подготовил отличный фотосюжет, наглядно доказывающий, что Псков на протяжении последних 100 лет затапливается регулярно и плюс-минус одинаково. Да, бывают совершенно «сухие» года, но суть в том, что весеннее наводнение в Пскове и области столь же естественно, как цунами в Японии, торнадо в Мексике или песчаная буря в Дубае.

При этом никто оказывается не готов, и вода оказывается неожиданностью для всех в той же степени, как всемирный потоп для библейских персонажей. Дороги размывает, мосты уходят под воду, у граждан затапливает приусадебные участки. МЧС разрывается и толком нигде не успевает, все причитают, обсуждают катастрофические последствия разгула стихии, горячо спорят о причинах — донник вышел так активно или это следствие заторов на реках? Примерно также случается каждый год где-то в ноябре, когда выпадает первый снег, и для большинства он становится такой неожиданностью, будто они не в Пскове живут, а в какой-нибудь Уганде, где снега отродясь не видали.

Источник: Telegram-канал «Псковщина»

Истошно заголосили и наши беглые блогеры-пропагандисты в Риге, мол, смотрите, «чо творицца в путинской России при "кровавом режиме"», смывает Псковскую область к чертовой матери, а виновата во всем, разумеется, власть. При этом деликатно обошли стороной тот неловкий момент, что эстонские и латвийские сегменты запрещенных соцсетей (я, знаете ли, люблю баловаться по старой памяти этой запрещенкой) пестрят картинами потопов, аналогичных псковским.

К чему я это? Ну вот так случилось, что этой весной вода поднялась «выше среднего по больнице». Приятного в этом мало, особенно, что касается реально пострадавших людей в районах. Но вот такая, уж простите, у нас страна, которая настолько преисполнилась в своем величии, что уже более года активно занята переустройством международной картины мира. Ей, как вы понимаете, не до того, чтобы вам тут дренажные системы строить, хорошо, если ливневую канализацию вовремя прочистит. Давно пора привыкнуть, что в нашей великой стране раз в год случается какой-нибудь потоп. Сейчас там забегали ответственные службы, где-то прочищают ливневку, где-то взрывают заторы. А через неделю-другую в нашей столь же великой стране начнутся массовые палы травы и что? Снова это станет форс-мажором, опять все будут разводить руками и сокрушаться, не понимая, как оно так вышло.

Затопление «Золотой набережной» в Пскове в 2011 году (Источник: Telegram-канал «Псковщина»)

Что характерно, нормального информирования о ситуации с паводком нет. Этим должны были бы, в первую очередь, заниматься госСМИ, но они как будто паводковой воды в рот набрали. Честно говоря, подобной «слепоты» государственные медиа раньше не демонстрировали. Возможно, тема намерено замалчивается, чтобы не тиражировать негатив. Но я так думаю, что коллеги из госмедиахолдинга в очередной раз увлеклись рассказами о том, как загнивают и умирают Америка и Европа. Либо же и вовсе ушли в весенний анабиоз, а их прежде бестолково гиперактивный медиа-куратор на все забил и ищет себе другую работу.

При том, что местные сообщества в соцсетях переполнены кадрами затоплений и гневом граждан. Многие пишут про бездействие властей, отсутствие актуальной информации. И я вот так думаю, что о бездействии властей говорить неправильно. Работа, так или иначе, ведется и чиновниками, и МЧС. Только вот о ней не сообщают, поэтому создается впечатление, что проблемой никто озабочен. Посмотрел ради интереса, о чем в эти дни пишут государственные медиа. Главная тема — массовые протесты во Франции против пенсионной реформы. Еще пишут про банкротство банков в США, что скоро этой вашей Америке кирдык. И о других, столь же актуальных для жителей затопленных новоржевских, порховских, локнянских деревень темах. Какие-то новости о «большой воде» в госСМИ появились с опозданием на 1,5-2 дня. Немудрено, что над госпропагандой уже только мертвые не смеются, но вот в данном случае не до смеха.

Некоторые чиновники, надо отдать им должное, робко заикнулись про противопаводковые мероприятия. Якобы есть такое превентивное искусство, которое позволяет избежать катастрофических последствий в случае наводнения. Голландцы, говорят, сильно преуспели в строительстве дамб и прочих подобных делах. Но тут дальше разговоров дело не пошло.

Потому что это Россия. Здесь как-то не получается в превентивные меры. Наш конек — борьба с последствиями, а не предотвращение их наступления. Первое предполагает героизм и подвиг, второе — всего лишь методичную рутину. И, разумеется, имеет значение масштаб. Теория малых дел в России, увы, не приживается, в ней оперируют глобальными категориями. Разрывают стратегическое партнерство, строят новое стратегическое партнерство. Ссорятся с Западом, задруживаются с Африкой, проводят специальные военные операции. А эти ваши паводки — ну, мелочи, в сравнении с новым геополитическим устройством мира, в котором Россия будет играть ведущую роль. Правда, дату, когда мы начнем эту роль играть нам постоянно переносят, но и к этому наш народ вполне привык.

Потопы и прочие катаклизмы будут случаться и впредь, снова это произойдет неожиданно, будет героизм районных чиновников в соцсетях и посередине лужи, будет критика режима за то, что в отдельно взятой деревне вода размыла дорогу. Это все так много и часто повторялось, что, по-моему, нужно просто привыкнуть. И, конечно, смириться с тем, что по-другому, наверное, не будет. Такая уж у нас страна.

Константин Калиниченко

Теги: #регион60 #паводок #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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