Общество

Затопленные участки в псковском Неелово-2 находятся в русле старого ручья – МЧС

Затопленные приусадебные участки в деревне Неелово-2 Псковского района находятся в русле старого ручья. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

«Несколько домов в зоне подтопления. С нашей точки зрения, они находятся в русле старого ручья. Болото растаяло, видно, что низина, и дома в низине находятся в зоне подтопления, причем в первую очередь подтоплена околодомовая территория», - отметил Сергей Лаврухин.

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Он подчеркнул, что угрозы жизни людей в Неелово-2 нет, сотрудники МЧС откачивают воду, сливается она в болото за железной дорогой, откуда вода не может поступать на другие заселенные участки.