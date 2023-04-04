Общество

Количество мотопомп для откачки воды увеличили в Неелово-2

Количество мотопомп для откачки воды увеличили в Неелово-2. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация с подтоплением населенных пунктов продолжает оставаться на контроле. В деревне Неелово-2 для откачки талых вод увеличено количество мотопомп до 4 штук, местные жители также привлекли одну мотопомпу для откачки воды», – написала Наталья Федорова.

Она уточнила, что уровень воды по улице Солнечная в деревне Дуброво пока остается на прежнем уровне, существующая система мелиорации работает в предельном режиме. Также проводится периодический осмотр для исключения попадания мусора и засорения перепускных труб.