Организованный пропуск воды проведут на реке Шелонь в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
«Администрация Дедовичского района извещает о предстоящем организованном пропуске воды из водохранилища на реке Шелонь, в связи с наступлением весеннего половодья. Недопустимо нахождение людей и техники в пойме реке Шелонь ниже плотины, в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объёмов поступления в водохранилище талых вод», - говорится в сообщении.
Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища.