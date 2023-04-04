Общество

МЧС опровергло информацию о несанкционированных сбросах воды Псковской ГРЭС

Информация о несанкционированных сбросах воды Псковской государственной районной электростанцией – фейк. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

«Что касается ГРЭС, информации о якобы несанкционированных сбросах – я вас уверяю, это точно фейки. Мы в постоянном контакте с ГРЭС. И ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба – ред.) Дедовичского района знает, какое количество воды сбрасывается, практически каждый час. Мы понимаем, какое количество воды ГРЭС сбрасывает и какое количество воды уходит в сторону Дедовичей и Порхова», - сказал Сергей Лаврухин.

Он отметил, что объект подконтролен Ростехнадзору.

Напомним, Псковская ГРЭС — государственная районная электростанция, расположена в 4,5 километрах от поселка городского типа Дедовичи на левом берегу реки Шелонь.