Уровень воды в реке Ловать снижается в Великолукском районе. Об этом глава района Алексей Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Кузьмин / Telegram
«Уважаемые жители деревни Рыканово и прибрежных с Ловатью домов, по данным МЧС, уровень воды в реке Ловать на сегодняшний день снизился на 2 см», - написал Алексей Кузьмин.
По его словам, максимальный подъем воды был 431 см и простоял на этом уровне две недели. При этом в Усвятах, где находится верховье реки, за две последние недели уровень воды снизился на 30 см.
«Таким образом, уровень воды в реке Ловать в ближайшее время будет снижаться и на территории Великолукского района», - заключил глава района.
6 апреля сообщалось, что уровень воды на реке Ловать превышал неблагоприятную отметку.