Общество

Уровень воды в реке Ловать снижается в Великолукском районе

Уровень воды в реке Ловать снижается в Великолукском районе. Об этом глава района Алексей Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

«Уважаемые жители деревни Рыканово и прибрежных с Ловатью домов, по данным МЧС, уровень воды в реке Ловать на сегодняшний день снизился на 2 см», - написал Алексей Кузьмин.

По его словам, максимальный подъем воды был 431 см и простоял на этом уровне две недели. При этом в Усвятах, где находится верховье реки, за две последние недели уровень воды снизился на 30 см.

«Таким образом, уровень воды в реке Ловать в ближайшее время будет снижаться и на территории Великолукского района», - заключил глава района.

6 апреля сообщалось, что уровень воды на реке Ловать превышал неблагоприятную отметку.