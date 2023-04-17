Общество

Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области

О снижении дефицита медицинских кадров в Псковской области сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с главой государства.

Фото: пресс-служба Кремля

«У нас очень серьёзный дефицит медицинских, педагогических кадров. Этот дефицит увеличивался. Рекорд был в прошлом году – 56% дефицита, один из самых высоких показателей в стране. Но благодаря вашим решениям, поддержке Татьяны Алексеевны Голиковой (заместителя председателя правительства Российской Федерации - ред.) на миллиард мы закупили медицинского оборудования. Не полностью, конечно, но в значительной степени, где была острая необходимость, по всем медучреждениям закрыли», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона на вопрос президента ответил, что дефицит врачей уменьшился.

«Сейчас он составляет 52%. Может показаться, что 4% – это немного, но самое главное, что мы переломили эту тенденцию, в том числе благодаря региональным решениям по поддержке медиков. Будем с этим вопросом бороться. Строительство учебно-лабораторного корпуса по вашему поручению даст возможность уже в этом году студентов-медиков направить на учёбу, и мы рассчитываем, что в ближайшие годы мы остроту проблемы снизим, а в обозримом будущем сможем эту проблему в принципе полностью решить», - добавил Михаил Ведерников.