Общество

Псковский губернатор принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Накануне дня местного самоуправления принял участие в заседании Совета при президенте РФпо развитию местного самоуправления. Накануне указом главы государства был включён в обновленный состав Совета. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие», - написал Михаил Ведерников.

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Губернатор отметил, что президент призвал совершенствовать механизмы поддержки лучших муниципальных практик, провести инвентаризацию расходных полномочий муниципалитетов, оценить реальную финансовую обеспеченность.

Особый акцент, заметил Михаил Ведерников, был сделан на развитие кадрового потенциала муниципальной службы.

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«Мы уже ведём работу в этом направлении. Только в прошлом году курсы повышения квалификации прошли более 400 муниципальных служащих, в том числе и на площадке ассоциации "Совет муниципальных образований Псковской области" за счет субсидии из областного бюджета», - рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, бывший глава города Пскова Иван Цецерский не вошел в обновленный состав Совета при президенте РФ по развитию МСУ.