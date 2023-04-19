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Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Печоры на форум «Разговоры о важном»

Закрытие первого Всероссийского форума педагогических работников по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся «Разговоры о важном» состоялось в доме культуры города Печоры 22 апреля. В мероприятии принял участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов

Вместе с Сергеем Кравцовым работу итогового заседания форума возглавили эксперты проекта «Разговоры о важном»: митрополит Псковский и Порховский Тихон и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Эксперты обсудили с педагогами результаты их совместной работы на тематических площадках форума и выслушали предложения и замечания по преподаванию предмета в школах.

Также к участникам форума посредством видеосвязи обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В работе форума приняли участие учителя и наставники более чем из 60 регионов страны. Главной темой форума выступило воспитание духовно-нравственных ценностей и патриотизма среди детей и молодёжи.

Напомним, Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходил в Псковской области с 20 по 22 апреля.