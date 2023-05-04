Общество

Делегация из правительства Ивановской области ознакомилась с работой завода «Титан-Полимер»

Делегация из Ивановской области ознакомилась с работой завода «Титан-Полимер» 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Предприятие посетили заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, представители департамента экономического развития и торговли Ивановской области, департамента управления имуществом правительства Ивановской области и «Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область».

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин провел экскурсию по предприятию. Гости увидели технологический процесс - от загрузки сырья до отправки готового товара на склад, узнали о планах по развитию предприятия, смогли изучить выпущенную в Моглино БОПЭТ-пленку.

Посещение делегации из Ивановской области – часть обучения в рамках программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Региональная команда Псковской области по внедрению инвестиционного стандарта выступает принимающей стороной и знакомит делегацию из Ивановской области с инвестиционным потенциалом региона. Участники делегации посетили промышленные предприятия региона, особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» и ее резидентов.