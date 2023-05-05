Общество

Цветы к Могиле неизвестного солдата возложили в Пскове

Торжественный ритуал «Негасимый огонь памяти» прошел на могиле Неизвестного солдата в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В мероприятии приняли участие городские власти, представители общественных организаций, ветераны, юнармейцы и жители города. Митинг начался с заупокойной литии в память о воинах, затем павших героев почтили минутой молчания, возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Мероприятие приурочене к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, мемориал Славы «Могила Неизвестного Солдата» открыт в Пскове в 1974 году к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся останки неизвестного военнослужащего, которые подняли из захоронения на берегу реки Великой в Псковском районе. Этот неизвестный солдат был одним из тех бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах. Над могилой солдата был зажжен Вечный огонь, доставленный из Ленинграда.