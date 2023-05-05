Общество

День Победы празднуют в России 9 мая

День Победы в войне над фашистской Германией отмечают в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы сегодня, 9 мая.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов, пишет calend.ru.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

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В Пскове в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет серия мероприятий. Так, в Доме Офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в 12:00 начнется концерт «Встречаем Победу», а в 16:00 – программа «Березы памяти моей».

Городской культурный центр (площадь Победы, 1) подготовил концерт «Победный яркий май», который состоится в 12:00. А на 18:00 запланирован концерт творческих коллективов города «Дороги судьбы, дороги Победы!».

Вход на концерты по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

В 13.00 стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) приглашает на международную акцию «Рекорды Победы».

«Майский вальс» прозвучит на площадке у Псковского детского дома на улице М. Горького, 23 в 18:00. Концерт даст образцовый детский коллектив духового оркестра «Геликон» под управлением заслуженного работника культуры Александра Роора.

В Великих Луках 11:00 на Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, состоится церемония возложения цветов. В 11:30 цветы и венки возложат к стеле «Великие Луки – город воинской славы» на площади Ленина. В 12:00 такие же церемонии пройдут на территории Вечного огня, могиле А. М. Матросова, у Танка Т-34 и Обелиска Славы.

Затем в 13:00 в ДК ЛК пройдет тематическая программа «Битва хоров». В 14:00 на площади Рокоссовского волонтёры проведут акцию «Георгиевская ленточка». В 15:00 запланировано провести праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (вход по пригласительным).

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Парадов и салютов 9 мая в Псковской области в этом году не будет, акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате.