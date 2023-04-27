Общество

Михаил Ведерников о праздновании 9 мая: Салютов и фейерверков в этом году не будет

В Псковской области во время празднования 9 мая не будет салютов и фейерверков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета «Победа», видео с заседания опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос, проанализировали все возможные риски и однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Участники совместного совещания пришли к консолидированному решению - не проводить торжественные парады в привычном формате», - сказал губернатор.

Также Михаил Ведерников уточнил про организацию салютов и фейерверков.

«Праздничных салютов и фейерверков в этом году не будет. Причин несколько, в том числе соображения безопасности, чтобы не провоцировать большое скопление людей. Есть и морально-этические аспекты, связанные с тем, что средства, которые заложены на события можно потратить на самое необходимое участникам специальной военной операции. Мы общаемся с ребятами, которые там находятся, приезжают сюда, в госпиталь, на реабилитацию, в плановые отпуск. Большинство из них эти звуки воспринимают абсолютно по-другому. Из уважения к ним думаю, что стоит от этого воздержаться», - заключил он.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» в Псковской области проведут в онлайн-формате.